Atalanta tra le esordienti ai quarti

Per la prima volta e al suo esordio nella competizione, l'Atalanta raggiunge i quarti di finale.

Tuttavia, non sono le uniche arrivate lontano al primo tentativo. UEFA.com elenca tutte le squadre approdate almeno ai quarti alla prima partecipazione.e.

Isco esulta dopo il gol al Porto ©AFP/Getty Images

Gli antefatti

Dopo aver vinto sorprendentemente la Premier League 2015/16 e ceduto N’Golo Kanté al Chelsea, il Leicester partecipava alle coppe europee per la quarta volta. Le tre avventure precedenti, l’ultima delle quali in Coppa UEFA 2000/01 contro il Crvenza zvedza, si erano sempre concluse al primo turno. Stavolta, però, le Foxes partivano dalla fase a gironi in veste di campioni d’Inghilterra.

Momento memorabile

Il rigore parato da Kasper Schmeichel su Steven Nzonzi a 10 minuti dalla fine del ritorno degli ottavi contro il Siviglia, gesto che suggellava la qualificazione del Leicester. All’andata, le Foxes si erano trovate in svantaggio per 2-0 (rischiando altri gol) per 73 minuti e avevano accorciato con un importante gol fuori casa di Jamie Vardy. Il giorno dopo, Claudio Ranieri era stato sostituito da Craig Shakespeare.

Risultati

Fase a gironi: Club Brugge 3-0 c, 2-1 t; Porto 1-0 c, 0-5 t; Copenaghen 1-0 c, 0-0 t (primo posto nel girone)

Ottavi di finale: Sevilla 1-2 t, 2-0 c (tot. 3-2)

Quarti di finale: Atlético Madrid 0-1 t, 1-1 c (tot. 1-2)

Giocatori più rappresentativi

Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez

E poi?

Il Leicester è arrivato dodicesimo in campionato dopo aver sfiorato la zona retrocessione. Tuttavia, nonostante la tragica scomparsa del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha a ottobre 2018, quest’anno è tornato in corsa per la qualificazione in UEFA Champions League.

Málaga: quarti 2012/13

Gli antefatti

Grazie a una campagna acquisti generosa, il Málaga è arrivato fra le prime classificate in Liga nel 2011/12, anche se un taglio al budget ha privato Manuel Pellegrini di giocatori come Santi Cazorla e Nacho Monreal prima della stagione 2012/13.

Momento memorabile

La rimonta contro il Dortmund ai quarti di finale a 8' dalla fine. La squadra spagnola, però, ha subito due gol ai supplementari ed è uscita.

Risultati

Spareggi: Panathinaikos 2-0 c, 0-0 f (tot.: 2-0)

Fase a gironi: Zenit 3-0 c, 2-2 f; Anderlecht 3-0 f, 2-2 c; AC Milan 1-0 c, 1-1f (prima classificata)

Ottavi: Porto 0-1 f, 2-0 c (tot.: 2-1)

Quarti: Borussia Dortmund 0-0 c, 2-3 f (tot.: 2-3)

Giocatori più rappresentativi

Javier Saviola, Isco

E poi?

Pellegrini ha lasciato il club, che è stato anche escluso dalla UEFA Europa League 2013/14 per motivi finanziari. Da allora, il Málaga non è più tornato in Europa.

Villarreal: semifinali 2005/06

Gli antefatti

Pellegrini è stato anche l'artefice dell'improbabile successo del Villarreal, di cui ha assunto la guida nel 2004. Oltre a un terzo posto in campionato, ha raggiunto i quarti di Coppa UEFA dopo un secondo trionfo consecutivo in Coppa UEFA Intertoto.

Momento memorabile

La gara di ritorno dei quarti di finale dominata contro l'Inter.

Risultati

Terzo turno di qualificazione: Everton 2-1 c, 2-1 f (tot.: 4-2)

Fase a gironi: Manchester United 0-0 c, 0-0 f; LOSC Lille 0-0 f, 1-0 c; Benfica 1-1 c, 1-0 f (prima classificata)

Ottavi: Rangers 2-2 f, 1-1 c (tot.: 3-3, Villarreal vince ai gol in trasferta)

Quarti: Internazionale Milano 1-2 f, 1-0 c (tot.: 2-2, vince ai gol in trasferta)

Semifinali: Arsenal 0-1 f, 0-0 c (tot.: 0-1)

Giocatori più rappresentativi

Santi Cazorla, Juan Román Riquelme, Diego Forlán

E poi?

Il Villarreal ha partecipato regolarmente alle competizioni europee, arrendendosi ai Gunners anche ai quarti del 2008/09. Dopo la partenza di Pellegrini, la squadra è retrocessa nel 2011/12 ma è subito tornata nella massima serie e ha centrato tre sesti posti consecutivi.

Deportivo La Coruña: quarti 2000/01

Gli antefatti

Il Deportivo è stato una delle squadre spagnole più forti degli anni '90 e ha vinto il campionato 1999/2000 grazie ai gol di Roy Makaay.

Momento memorabile

La vittoriosa rimonta da un 3-0 contro il Paris Saint-Germain.

Risultati

Prima fase a gironi: Panathinaikos 1-1 f, 1-0 c; Hamburg 2-1 c, 1-1 f; Juventus 0-0 f, 1-1 c (prima classificata)

Seconda fase a gironi: Paris Saint-Germain 3-1 f, 4-3 c; AC Milan 1-0 f, 1-1 c; Galatasaray 0-1 f, 2-0 c (prima classificata)

Quarti: Leeds United 0-3 f, 2-0 c (tot.: 2-3)

Giocatori più rappresentativi

Roy Makaay, Walter Pandiani, Noureddine Naybet

E poi?

Il Depor è rimasto fra le prime tre in Spagna fino al 2003/04, quando ha anche raggiunto le semifinali di UEFA Champions League. La squadra è calata molto dopo la partenza di Javier Irureta nel 2005: da allora, ha partecipato solo una volta alla Coppa UEFA (2008/09) ed è retrocessa due volte, riconquistando subito la promozione.

Lazio: quarti 1999/2000

Gli antefatti

Molto competitiva per tutti gli anni '90, la Lazio ha ceduto il titolo 1998/99 all'AC Milan solo all'ultima giornata ma ha vinto l'ultima Coppa delle Coppe UEFA. La stagione successiva, la squadra di Sven-Göran Eriksson ha vinto il secondo scudetto tanto atteso (dopo quello del 1973/74) e ha esordito nella massima competizione europea.

Momento memorabile

I quattro gol di Simone Inzaghi nel 5-1 sul Marsiglia.

Risultati

Prima fase a gironi: Bayer Leverkusen 1-1 f, 1-1 c; Dynamo Kyiv 2-1 c, 1-0 f; Maribor 4-0 c, 4-0 f (prima classificata)

Seconda fase a gironi: Marseille 2-0 f, 5-1 c; Chelsea 0-0 c, 2-1 f; Feyenoord 1-2 c, 0-0 f (prima classificata)

Quarti: Valencia 2-5 f, 1-0 c (tot.: 3-5)

Giocatori più rappresentativi

Juan Sebastián Verón, Pavel Nedvěd, Alessandro Nesta, Marcelo Salas, Siniša Mihajlović

E poi?

I biancocelesti hanno ceduto i loro giocatori più importanti per problemi finanziari ma sono tornati in UEFA Champions League nel 2006/07.

Bayer Leverkusen: quarti 1997/98

Gli antefatti

Dopo aver conquistato il secondo posto per la prima volta nel 1997 (la seconda nel 2002), il Leverkusen ha esordito in UEFA Champions League grazie al sapiente lavoro di Christoph Daum, approdato in panchina nel 1996.

Risultati

Secondo turno di qualificazione: Dinamo Tbilisi 6-1 c, 0-1 f (tot.: 6-2)

Fase a gironi: Lierse 1-0 c, 2-0 f; Monaco 0-4 f, 2-2 c; Sporting CP 2-0 f, 4-1 c (seconda classificata)

Quarti: Real Madrid 1-1 c, 0-3 f (tot.: 1-4)

Giocatori più rappresentativi

Jens Nowotny, Ulf Kirsten, Carsten Ramelow

E poi?

Il Leverkusen è rimasto una delle squadre più presenti in Europa, arrivando in finale di UEFA Champions League nel 2002.

Auxerre: quarti 1996/97

Gli antefatti

L'Auxerre ha vissuto un'odissea incredibile con Guy Roux, arrivato in panchina nel 1961. Con il tecnico, la squadra è passata dalla terza serie ai due titoli nazionali del 1995/96, che le hanno permesso di esordire in UEFA Champions League. La corsa verso la gloria, però, è stata interrotta dal Borussia Dortmund, che l'aveva fermata nelle semifinali di Coppa UEFA 1992/93.

Momento memorabile

La vittoria-qualificazione alla quinta giornata contro l'Ajax, che aveva raggiunto le ultime due finali.

Risultati

Fase a gironi: Ajax 0-1 c, 2-1 f; Rangers 2-1 f, 2-1 c; Grasshoppers 1-0 c, 1-3 f (prima classificata)

Quarti: Borussia Dortmund 1-3 f, 0-1 c (tot.: 1-4)

Giocatori più rappresentativi

Steve Marlet, Lilian Laslandes

E poi?

L'Auxerre è rimasto nelle zone alte della Ligue 1, partecipando alla UEFA Champions League 2002/03 e 2010/11 e vincendo altre due Coppe di Francia nel 2002/03 e 2004/05. Tuttavia, è retrocesso in Ligue 2 nel 2011/12 e non è più risalito.