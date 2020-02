Premio ufficiale Man of the Match in UEFA Champions League

Dopo ogni gara della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, la UEFA consegnerà il premio ufficiale Man of the Match per dare un riconoscimento ai migliori giocatori del torneo.

In ogni partita di UEFA Champions League dagli ottavi in avanti, gli osservatori tecnici UEFA decideranno il vincitore del premio Man of the Match, che verrà consegnato al termine della gara dopo aver valutato qualità come: partecipazione ai momenti decisivi, maturità tattica, creatività, ispirazione, gesti tecnici e fair play.

Gli osservatori tecnici UEFA sono ex giocatori che possono vantare una grande esperienza ai massimi livelli del calcio europeo:

Packie Bonner

Portiere della Repubblica d'Irlanda, ha collezionato oltre 600 presenze con il Celtic (1978–98).

Cosmin Contra

Ex terzino destro di AC Milan, Atlético e Romania, ha anche allenato la sua nazionale (2017–19).

Aitor Karanka

Difensore centrale di Athletic Club e Real Madrid, ha recentemente allenato in Inghilterra.

Robbie Keane

Il giocatore con più presenze (146) e gol (68) nella Repubblica d'Irlanda.

Roberto Martínez

Attuale Ct del Belgio, ha ottenuto buoni risultati in Inghilterra con Swansea, Wigan ed Everton.

Ginés Meléndez

Allenatore tra i più vincenti a livello giovanile, si è aggiudicato numerosi titoli con la Spagna Under 17 e Under 19.

Phil Neville

Ex difensore/centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese, è l'attuale Ct dell'Inghilterra femminile.

Willi Ruttensteiner

Attuale direttore sportivo della nazionale israeliana, l'austriaco ha ricoperto vari ruoli nel settore tecnico.

Gareth Southgate

Ct dell'Inghilterra dal 2016, è stato difensore/centrocampista della nazionale inglese dal 1995 al 2004.