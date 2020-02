Partite e sorteggi: il calendario completo #UCL

Dopo quasi due mesi di sosta, la UEFA Champions League sta per ricominciare!

Non vedevate l'ora, ammettetelo... ma siete sicuri di arrivare preparati all'appuntamento? Sapete quando cominceranno gli ottavi di finale? E quando scenderanno in campo le squadre italiane ancora in lizza? E quando sono in programma i sorteggi per le fasi successive della competizione?

Se avete le idee un po' confuse, non temete: qui sotto troverete il calendario completo della fase ad eliminazione diretta del torneo: uno strumento imperdibile per non perdervi nemmeno un minuto della competizione per club più prestigiosa al mondo!

CALENDARIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019/20: PARTITE E SORTEGGI

Ottavi di finale, andata

Martedì 18 febbraio - 21.00CET

Atlético Madrid - Liverpool

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Mercoledì 19 febbraio - 21.00CET

Atalanta - Valencia

Tottenham - Lipsia

Martedì 25 febbraio - 21.00CET

Chelsea - Bayern Monaco

Napoli - Barcellona

Mercoledì 26 febbraio - 21.00CET

Lione - Juventus

Real Madrid - Manchester City

Ottavi di finale, ritorno

Martedì 10 marzo - 21.00CET

Valencia - Atalanta

Lipsia - Tottenham

Mercoledì 11 marzo - 21.00CET

Liverpool - Atlético Madrid

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Martedì 17 marzo - 21.00CET

Juventus - Lione

Manchester City - Real Madrid

Mercoledì 18 marzo - 21.00CET

Bayern Monaco - Chelsea

Barcellona - Napoli

Sorteggio quarti di finale e semifinali*

20 marzo, Nyon, Svizzera - orario da confermare

Quarti di finale, andata - 7 e 8 aprile

Quarti di finale, ritorno - 14 e 15 aprile

Semifinali, andata - 28 e 29 aprile

Semifinali, ritorno - 5 e 6 maggio

Finale - 30 maggio

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

*Il sorteggio determinerà gli abbinamenti dei quarti di finale e i potenziali abbinamenti delle semifinali.