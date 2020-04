Messi Vs Cristiano Ronaldo: chi è il re delle triplette?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo condividono il record di triplette in UEFA Champions League con otto a testa.

I due inoltre hanno segnato lo stesso numero di triplette in campionato. Con la corsa alla classifica marcatori delle competizioni UEFA ferma per l'emergenza coronavirus, UEFA.com vi illustra il pedigree dei due maestri dell'hattrick.

Le triplette di Messi in cifre



Competizione Triplette Prima tripletta Ultima tripletta UEFA Champions League 8 4 aprile 2010 contro Arsenal 18 settembre 2018 contro PSV Liga 36 10 marzo 2007 contro Real Madrid 22 febbraio 2020 contro l'Eibar Coppa de Re 3 6 gennaio 2009 contro Atlético 3 febbraio 2016 contro Valencia Supercoppa spagnola 1 21 agosto 2010 contro Sevilla 21 agosto 2010 contro Sevilla Nazionale 6 TOTALE 54

Delle otto triplette di Messi in UEFA Champions League, due sono arrivate nella fase a eliminazione diretta: l'argentino ha infatto realizzato cinque gol nel 7-1 contro il Bayer Leverkusen al ritorno degli ottavi a marzo 2012 dopo averne segnati quattro contro l'Arsenal al ritorno dei quarti ad aprile 2010.

L'argentino ha firmato due triplette consecutive nella fase a gironi 2016/17, andando a segno contro Celtic (prima giornata) e Manchester City (terza) dopo aver saltato la seconda giornata contro il Borussia Mönchengladbach per infortunio.

Messi ha superato il record di 34 triplette in Liga di Cristiano Ronaldo con i tre gol al Mallorca nel dicembre 2019. Le tre marcature di febbraio contro l'Eibar hanno portato il suo totale a 36.

Valencia, Osasuna, Espanyol e Deportivo sono le vittime preferite di Messi in Liga: contro di loro, "la Pulce" ha realizzato tre triplette in tre occasioni diverse (ha realizzato una tripletta contro il Valencia anche in Coppa del Re; Messi ha segnato tre triplette anche contro il Siviglia - due nella Liga e una in Supercoppa - e tre contro l'Atlético - due in liga e una in Coppa del Re).

Le triplette di Ronaldo in cifre

Competizioni Triplette Prima tripletta Tripletta più recente UEFA Champions League 8 3 ottobre 2012 contro Ajax 12 marzo 2019 contro Atlético Campionato 36 12 gennaio 2008 contro Newcastle 6 gennaio 2020 contro Cagliari Coppe nazionali 2 22 dicembre 2010 contro Levante 9 gennaio 2013 contro Celta Vigo Coppa del Mondo per club FIFA 1 18 dicembre 2016 contro Kashima Antlers 18 dicembre 2016 contro Kashima Antlers Nazionale 9 6 settembre 2013 contro Irlanda del Nord 14 novembre 2019 contro Lituania TOTALE 56

Delle 54 triplette di Ronaldo, otto sono arrivate in UEFA Champions League sette con il Real Madrid e una con la Juventus), di cui quattro nella fase a eliminazione diretta. La sua tripletta del 12 marzo 2019 con la Juve contro l'Atlético lo ha reso a 34 anni e 35 giorni il più anziano calciatore ad aver messo a segno una tripletta nella storia della competizione.

Come Messi, Ronaldo ha segnato triplette in due partite di UEFA Champions League consecutive nel 2016/17: nella vittoria ai quarti di finale contro il Bayern e in semifinale contro l'Atlético.

Ronaldo ha segnato almeno una tripletta in tre campionati europei diversi (una in Inghilterra, 34 in Spagna e una in Italia). La sua unica tripletta in una coppa nazionale è stata in Spagna in Copa del Rey.

La squadra ad aver subito più triplette da Ronaldo è il Siviglia con cinque. L'asso portoghese ha realizzato tre triplette ciascuno a Getafe ed Espanyol in Liga, e tre al Celta Vigo di cui due in campionato e una in coppa.

Le tre triplette segnate all'Atlético sono state molto pesanti. Ai rivali cittadini del Real ha segnato tre gol in Liga, tre nella UEFA Champions League 2016 e altre tre da giocatore della Juventus nel 2018/19 (unica tripletta europea in bianconero).

Il confronto con i colleghi in attività



Giocatore Club e nazionale Triplette in carriera Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portogallo 56 Lionel Messi Barcellona e Argentina 54 Luis Suárez Ajax, Liverpool, Barcelona e Uruguay 29 Robert Lewandowski Borussia Dortmund, Bayern München e Polonia 20 Sergio Agüero Atlético Madrid, Manchester City e Argentina 18 Edinson Cavani Napoli, Paris e Uruguay 15

Ultimo aggiornamento: 24/04/20