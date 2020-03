Quanto è forte Neymar?

Sei anni fa, Neymar faceva la sua prima partita in competizioni UEFA e il Barcellona travolgeva 4-0 l'Ajax in UEFA Champions League.

Dicono di lui

"Alcuni giocatori hanno la bacchetta magica e Neymar è uno di loro. Se vuole vincere il Pallone d'Oro, lo farà. Se vuole essere il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile, lo sarà. Gli piace giocare a calcio e migliora stagione dopo stagione. È come un buon vino".

Dani Alves, ex terzino del Paris Saint-Germain

"Neymar può diventare più forte di me".

Pelé

Neymar e Mbappé ©AFP

"Per me è come un fratello maggiore. Quando i grandi campioni ti accolgono come ha fatto lui, è più facile ambientarsi in una nuova squadra. Se lo conosci, è completamente diverso da come lo vedi in televisione. Gli piace ridere e scherzare; ha un'autentica gioia di vivere e va d'accordo con tutti".

Kylian Mbappé, attaccante Paris

"È uno dei giocatori più forti del mondo ma è anche un artista, un creativo. Per i giocatori creativi, a volte più facile non essere sotto pressione".

Thomas Tuchel, allenatore Paris

"Giocare a fianco di Neymar è molto facile perché è un supercampione. Basta dargli la palla e lui sa sempre fare la differenza".

Coutinho, trequartista del Brasile



"Il suo numero di gol e assist dimostra che è un grandissimo calciatore. È uno dei più imprevedibili al mondo".

Luis Enrique, ex allenatore Barcellona

Il ruolino attuale

Nazionale: 92 presenze, 59 gol

Competizioni UEFA per club: 47 presenze, 27 gol

Competizioni nazionali: 368 presenze, 231 gol

La carriera

Contro il Barcellona in Coppa del Mondo FIFA per club 2011 ©Getty Images

Santos

• A 17 anni, Neymar ha segnato alla prima gara da titolare con un colpo di testa in tuffo in un 3-0 sul Mogi Mirim (campionato dello stato di San Paolo 2009).

• In Copa Libertadores 2011 ha portato il Santos al primo titolo sudamericano dal 1948 con sei reti, l'ultima delle quali nella finale di ritorno contro gli uruguaiani del Peñarol.

Barcellona

• A giugno 2013, circa 60.000 tifosi sono accorsi al Camp Nou per la presentazione di Neymar, che ha dichiarato: "Sono felice di poter giocare con grandi campioni come Messi, Iniesta e Xavi. Ringrazio Dio per tutto questo".

• La sua stagione migliore al Barcellona è stata la seconda, 2014/15. Insieme a Lionel Messi e Luis Suárez ha formato la temibile MSN, capace di segnare 122 gol in totale e di vincere Liga, Coppa del Re e UEFA Champions League. La stagione successiva, il trio si è migliorato di nove lunghezze, difendendo il titolo in campionato e in coppa nazionale.

• Nel 2017 è stato protagonista della rimonta contro il PSG, la più grande nella storia della UEFA Champions League, segnando due gol nel finale e servendo l'assist per la rete del 6-1 di Sergi Roberto.

Paris

• Ha segnato all'esordio contro il Guingamp ad agosto 2017 (3-0) e ha messo a segno sei reti nelle prime sei giornate di Ligue 1. Neymar ha concluso la prima stagione in Francia con 20 partite e 19 gol, di cui quattro nell'8-0 sul Digione a gennaio 2018, ed è stato votato giocatore dell'anno in Ligue 1.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i due gol di Neymar nel 7-1 tra PSG e Celtic nella fase a gironi 2017/18.

• Con un attacco formato da Neymar, Kylian Mbappé e Edinson Cavani, il Paris ha segnato 25 gol nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18, stabilendo il record assoluto in questo turno. Neymar ne ha realizzati sei, rimanendo a secco solo in una partita.

• La sua prima stagione in Francia si è interrotta prematuramente per una frattura al metatarso contro il Marsiglia, che gli ha impedito di giocare la gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League persa contro Real Madrid. Tuttavia, ha recuperato per la Coppa del Mondo FIFA 2018, arrivando ai quarti con il Brasile.

Brasile

• Ha segnato all'esordio in nazionale nel 2-0 sugli Stati Uniti ad agosto 2010.

• Si è messo in luce in FIFA Confederations Cup 2013 e in Coppa del Mondo 2014, entrambe disputate in Brasile. Ha segnato il secondo gol nel 3-0 in finale di Confederations Cup sulla Spagna, che schierava sei suoi futuri compagni.

• La sua uscita in lacrime per un infortunio alla schiena durante il quarto di finale tra Brasile e Colombia è una delle immagini più memorabili dei mondiali 2014.

• Ad agosto 2016 ha trasformato il rigore decisivo contro la Germania in finale, regalando al Brasile il primo oro olimpico.

• Andando segno nel 2-0 contro la Costa Rica ai mondiali 2018, è salito al terzo posto nella classifica cannonieri assoluta del Brasile davanti a Romário (55 gol). Ronaldo rimane in testa con 62 reti, segue Pelé con 77.

Forse non sapete che…

Un emozionato Neymar dopo la finale olimpica del 2016 ©Getty Images

• Neymar è uno dei sei brasiliani che hanno vinto la Coppa Libertadores e la UEFA Champions League e uno dei due che hanno segnato in finale di entrambe le competizioni. L'altro è Hernán Crespo.

• Il 17 agosto 2016 ha segnato il gol più veloce nella storia delle Olimpiadi andando in rete contro l'Honduras dopo appena 14 secondi.

• Neymar ha anche recitato al cinema, salvando Samuel L. Jackson nel film "xXx: il ritorno di Xander Cage", e ha avuto una piccola parte in un episodio della soap opera brasiliana Amor à Vida.

Lui dice

"Ho sempre detto che la dipendenza da Neymar in nazionale non esiste: stiamo parlando del Brasile. Se siamo concentrati, siamo la squadra più forte del mondo e lo sappiamo".

Neymar deve molto a Lionel Messi, che lo ha aiutato ad ambientarsi al Barcellona ©Getty Images

"Non mi piacciono i paragoni con Cristiano Ronaldo e Messi. Sono due grandi campioni e giocano ai massimi livelli. Non so se è questo il momento per essere il più forte del mondo. Voglio solo migliorare e continuare a superarmi".

"Messi mi ha aiutato molto. Ho avuto molti problemi all'inizio con il Barça, ma il giocatore più forte del mondo è venuto da me e mi ha detto: 'Stai calmo e tutto andrà a posto. Continua solo a giocare come sai'. Mi sono sentito subito meglio".

I prossimi traguardi

• Neymar potrebbe aiutare la sua nuova squadra a vincere la prima UEFA Champions League. Un altro obiettivo è superare il record di Zlatan Ibrahimović, miglior marcatore di tutti i tempi dei parigini con 156 gol.

• Neymar si è classificato terzo al Pallone d'Oro 2015 dietro Messi e Ronaldo, ma poiché entrambi hanno superato i 30 anni potrebbe arrivare ben presto il suo momento.