Victor Osimhen, Nwankwo Kanu, John Obi Mikel: chi sono i migliori nigeriani in Champions League?

Victor Osimhen sta segnando a un ritmo incredibile nelle competizioni UEFA per club: la recente raffica di gol dell'ex attaccante del Napoli lo ha reso il miglior marcatore di tutti i tempi della Nigeria nella UEFA Champions League (15 gol in 20 partite) e in tutte le competizioni per club maschili (25 gol in 35 partite).

Tuttavia, sebbene il ventiseienne stia seminando il panico nelle difese di tutta Europa, ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare i record di presenze della Nigeria stabiliti da Nwankwo Kanu o i titoli di Champions League di John Obi Mikel e Finidi George. Scopri i giocatori nigeriani che hanno fatto la storia nelle competizioni UEFA.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2025

Giocatori nigeriani più presenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni escluse)

60: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

59: John Obi Mikel (Chelsea)

34: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)

31: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv)

28: Zaidu (Porto)

25: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)

20: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)

20: Finidi George (Ajax)

20: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)

20: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

Obafemi Martins con l'Inter nel 2006 ©Getty Images

Migliori marcatori nigeriani in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League(qualificazioni escluse)

15: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

9: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)

7: Victor Ikpeba (Monaco)

5: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

5: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta)

5: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa)

4: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)

3: Shola Ameobi (Newcastle)

3: Tijani Babangida (Ajax)

3: Emmanuel Dennis (Club Brugge)

3: George Ilenikhena (Antwerp, Monaco)

3: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)



Giocatori nigeriani più presenti nelle competizioni UEFA per club*

Nwankwo Kanu dopo un gol con l'Arsenal nel 2000 in UEFA Champions League

81: Nwankwo Kanu (Ajax, Inter, Arsenal, Portsmouth)

81: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha, Crvena Zvezda)﻿

78: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv, Bursaspor, HJK Helsinki, RoPS Rovaniemi)

70: John Obi Mikel (Chelsea, Trabzonspor)

63: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

55: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)﻿

53: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea, Newcastle)

53: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)

53: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)

52: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)

Migliori marcatori nigeriani nelle competizioni UEFA per club*

25: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

23: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

19: Victor Boniface (Bodø/Glimt, Union SG, Leverkusen)

18: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)

15: Shola Ameobi (Newcastle)

15: Victor Ikpeba (RFC Liège, Monaco, Dortmund)

14: Gift Orban (Gent, Lyon)

13: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)

13: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha﻿, Crvena Zvezda)

13: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa, Middlesbrough, Everton)

I SUCCESSI DEI CALCIATORI NIGERIANI

Stephen Keshi con Roberto Mancini in finale di Coppa delle Coppe 1990 ©Getty Images

Primo giocatore nigeriano a disputare una finale nelle competizioni UEFA per club

Stephen Keshi (Sampdoria - Anderlecht 2-0, Coppa delle Coppe 1990)



Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Finidi George e Nwankwo Kanu (Ajax - AC Milan 1-0, 1995)

Jon Obi Mikel (Bayern München -﻿ Chelsea 1-1, dts, vittoria Chelsea 4-3 dcr, 2012)



Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Taribo West (Lazio - Inter 0-3, 1998)

Chidi Odiah (Sporting Lisbona - CSKA Mosca 1-3, 2005)

Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Leverkusen, 2024)

Player of The Match: la partita di Ademola Lookman

*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League,Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale e Coppa Intertoto UEFA