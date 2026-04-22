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Victor Osimhen, Nwankwo Kanu, John Obi Mikel, Ademola Lookman: chi sono i migliori giocatori nigeriani in Champions League?

mercoledì 22 aprile 2026

Quali giocatori nigeriani vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione calcistica europea per club?

Victor Osimhen dopo un gol col Galatasaray in UEFA Champions League
Victor Osimhen dopo un gol col Galatasaray in UEFA Champions League Middle East Images v AFP/AFP via Getty Images

Victor Osimhen sta segnando a un ritmo incredibile nelle competizioni UEFA per club: l'attaccante del Galatasaray è adesso il miglior marcatore di tutti i tempi della Nigeria nella UEFA Champions League (16 gol) e in tutte le competizioni per club maschili (26 gol).

Tuttavia ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare i record di presenze della Nigeria stabiliti da Nwankwo Kanu o i titoli di Champions League di John Obi Mikel e Finidi George, anche se la concorrenza di Ademola Lookman dell'Atleti comincia a farsi sentire. Scopri i giocatori nigeriani che hanno fatto la storia nelle competizioni UEFA.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026

Giocatori nigeriani più presenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni escluse)          

60: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)
59: John Obi Mikel (Chelsea)
34: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)
31: Taye Taiwo (Marseille, Milan, Dynamo Kyiv)
28: Zaidu (Porto)
27: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
25: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)
24: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)
21: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)
20: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)
20: Finidi George (Ajax)

Obafemi Martins con l'Inter nel 2006
Obafemi Martins con l'Inter nel 2006©Getty Images

Migliori marcatori nigeriani in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League(qualificazioni escluse)           

16: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
9: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)
8: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)
7: Victor Ikpeba (Monaco)
5: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)
5: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa)
4: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)
3: Shola Ameobi (Newcastle)
3: Tijani Babangida (Ajax)
3: Emmanuel Dennis (Club Brugge)
3: George Ilenikhena (Antwerp, Monaco)
3: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)
3: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)

Giocatori nigeriani più presenti nelle competizioni UEFA per club*

Nwankwo Kanu dopo un gol con l'Arsenal nel 2000 in UEFA Champions League
Nwankwo Kanu dopo un gol con l'Arsenal nel 2000 in UEFA Champions League

81: Nwankwo Kanu (Ajax, Inter, Arsenal, Portsmouth)
81: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha, Crvena Zvezda)﻿
78: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv, Bursaspor, HJK Helsinki, RoPS Rovaniemi)
70: John Obi Mikel (Chelsea, Trabzonspor)
63: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)
59: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)﻿
53: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea, Newcastle)
53: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)
53: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)
52: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)

Migliori marcatori nigeriani nelle competizioni UEFA per club*       

26: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
23: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)
19: Victor Boniface (Bodø/Glimt, Union SG, Leverkusen)
18: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)
15: Shola Ameobi (Newcastle)
15: Victor Ikpeba (RFC Liège, Monaco, Dortmund)
15: Ademola Lookman (Everton, Lipsia, Leicester, Atalanta, Atlético)
14: Gift Orban (Gent, Lyon)
13: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)
13: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha﻿, Crvena Zvezda)
13: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa, Middlesbrough, Everton)

I SUCCESSI DEI CALCIATORI NIGERIANI

Stephen Keshi con Roberto Mancini in finale di Coppa delle Coppe 1990
Stephen Keshi con Roberto Mancini in finale di Coppa delle Coppe 1990©Getty Images

Primo giocatore nigeriano a disputare una finale nelle competizioni UEFA per club

Stephen Keshi (Sampdoria - Anderlecht 2-0, Coppa delle Coppe 1990)

Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Finidi George e Nwankwo Kanu (Ajax - AC Milan 1-0, 1995)
Jon Obi Mikel (Bayern München -﻿ Chelsea 1-1, dts, vittoria Chelsea 4-3 dcr, 2012)

Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League
Taribo West (Lazio - Inter 0-3, 1998)
Chidi Odiah (Sporting Lisbona - CSKA Mosca 1-3, 2005)
Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Leverkusen, 2024)

Player of The Match: la partita di Ademola Lookman

*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League,Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale e Coppa Intertoto UEFA

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