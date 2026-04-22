Victor Osimhen, Nwankwo Kanu, John Obi Mikel, Ademola Lookman: chi sono i migliori giocatori nigeriani in Champions League?
mercoledì 22 aprile 2026
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Quali giocatori nigeriani vantano il maggior numero di presenze e gol nella principale competizione calcistica europea per club?
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Victor Osimhen sta segnando a un ritmo incredibile nelle competizioni UEFA per club: l'attaccante del Galatasaray è adesso il miglior marcatore di tutti i tempi della Nigeria nella UEFA Champions League (16 gol) e in tutte le competizioni per club maschili (26 gol).
Tuttavia ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare i record di presenze della Nigeria stabiliti da Nwankwo Kanu o i titoli di Champions League di John Obi Mikel e Finidi George, anche se la concorrenza di Ademola Lookman dell'Atleti comincia a farsi sentire. Scopri i giocatori nigeriani che hanno fatto la storia nelle competizioni UEFA.
Ultimo aggiornamento: 22/04/2026
Giocatori nigeriani più presenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni escluse)
60: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)
59: John Obi Mikel (Chelsea)
34: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)
31: Taye Taiwo (Marseille, Milan, Dynamo Kyiv)
28: Zaidu (Porto)
27: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
25: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)
24: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)
21: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)
20: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)
20: Finidi George (Ajax)
Migliori marcatori nigeriani in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League(qualificazioni escluse)
16: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
9: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)
8: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)
7: Victor Ikpeba (Monaco)
5: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)
5: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa)
4: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)
3: Shola Ameobi (Newcastle)
3: Tijani Babangida (Ajax)
3: Emmanuel Dennis (Club Brugge)
3: George Ilenikhena (Antwerp, Monaco)
3: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)
3: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)
Giocatori nigeriani più presenti nelle competizioni UEFA per club*
81: Nwankwo Kanu (Ajax, Inter, Arsenal, Portsmouth)
81: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha, Crvena Zvezda)
78: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv, Bursaspor, HJK Helsinki, RoPS Rovaniemi)
70: John Obi Mikel (Chelsea, Trabzonspor)
63: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)
59: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)
53: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea, Newcastle)
53: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)
53: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)
52: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)
Migliori marcatori nigeriani nelle competizioni UEFA per club*
26: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)
23: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)
19: Victor Boniface (Bodø/Glimt, Union SG, Leverkusen)
18: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)
15: Shola Ameobi (Newcastle)
15: Victor Ikpeba (RFC Liège, Monaco, Dortmund)
15: Ademola Lookman (Everton, Lipsia, Leicester, Atalanta, Atlético)
14: Gift Orban (Gent, Lyon)
13: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)
13: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha, Crvena Zvezda)
13: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa, Middlesbrough, Everton)
I SUCCESSI DEI CALCIATORI NIGERIANI
Primo giocatore nigeriano a disputare una finale nelle competizioni UEFA per club
Stephen Keshi (Sampdoria - Anderlecht 2-0, Coppa delle Coppe 1990)
Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Finidi George e Nwankwo Kanu (Ajax - AC Milan 1-0, 1995)
Jon Obi Mikel (Bayern München - Chelsea 1-1, dts, vittoria Chelsea 4-3 dcr, 2012)
Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League
Taribo West (Lazio - Inter 0-3, 1998)
Chidi Odiah (Sporting Lisbona - CSKA Mosca 1-3, 2005)
Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Leverkusen, 2024)
*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League,Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale e Coppa Intertoto UEFA