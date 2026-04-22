Victor Osimhen, Nwankwo Kanu, John Obi Mikel, Ademola Lookman: chi sono i migliori giocatori nigeriani in Champions League?

Victor Osimhen sta segnando a un ritmo incredibile nelle competizioni UEFA per club: l'attaccante del Galatasaray è adesso il miglior marcatore di tutti i tempi della Nigeria nella UEFA Champions League (16 gol) e in tutte le competizioni per club maschili (26 gol).

Tuttavia ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare i record di presenze della Nigeria stabiliti da Nwankwo Kanu o i titoli di Champions League di John Obi Mikel e Finidi George, anche se la concorrenza di Ademola Lookman dell'Atleti comincia a farsi sentire. Scopri i giocatori nigeriani che hanno fatto la storia nelle competizioni UEFA.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026

Giocatori nigeriani più presenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni escluse)

60: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

59: John Obi Mikel (Chelsea)

34: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)

31: Taye Taiwo (Marseille, Milan, Dynamo Kyiv)

28: Zaidu (Porto)

27: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

25: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)

24: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)

21: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)

20: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)

20: Finidi George (Ajax)

Obafemi Martins con l'Inter nel 2006 ©Getty Images

Migliori marcatori nigeriani in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League(qualificazioni escluse)

16: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

9: Obafemi Martins (Inter, Wolfsburg, Rubin)

8: Ademola Lookman (Leipzig, Atalanta, Atleti)

7: Victor Ikpeba (Monaco)

5: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

5: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa)

4: Samu Chukwueze (Villarreal, Milan)

3: Shola Ameobi (Newcastle)

3: Tijani Babangida (Ajax)

3: Emmanuel Dennis (Club Brugge)

3: George Ilenikhena (Antwerp, Monaco)

3: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)

3: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)

Giocatori nigeriani più presenti nelle competizioni UEFA per club*

Nwankwo Kanu dopo un gol con l'Arsenal nel 2000 in UEFA Champions League

81: Nwankwo Kanu (Ajax, Inter, Arsenal, Portsmouth)

81: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha, Crvena Zvezda)﻿

78: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv, Bursaspor, HJK Helsinki, RoPS Rovaniemi)

70: John Obi Mikel (Chelsea, Trabzonspor)

63: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

59: Raphael Onyedika (Midtjylland, Club Brugge)﻿

53: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea, Newcastle)

53: Samu Chukwueze (Villarreal, AC Milan)

53: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)

52: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)

Migliori marcatori nigeriani nelle competizioni UEFA per club*

26: Victor Osimhen (Lille, Napoli, Galatasaray)

23: Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

19: Victor Boniface (Bodø/Glimt, Union SG, Leverkusen)

18: Cyriel Dessers (Lokeren, Utrecht, Genk, Feyenoord, Rangers, Panathinaikos)

15: Shola Ameobi (Newcastle)

15: Victor Ikpeba (RFC Liège, Monaco, Dortmund)

15: Ademola Lookman (Everton, Lipsia, Leicester, Atalanta, Atlético)

14: Gift Orban (Gent, Lyon)

13: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris, Bolton)

13: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha﻿, Crvena Zvezda)

13: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa, Middlesbrough, Everton)

I SUCCESSI DEI CALCIATORI NIGERIANI

Stephen Keshi con Roberto Mancini in finale di Coppa delle Coppe 1990 ©Getty Images

Primo giocatore nigeriano a disputare una finale nelle competizioni UEFA per club

Stephen Keshi (Sampdoria - Anderlecht 2-0, Coppa delle Coppe 1990)



Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Finidi George e Nwankwo Kanu (Ajax - AC Milan 1-0, 1995)

Jon Obi Mikel (Bayern München -﻿ Chelsea 1-1, dts, vittoria Chelsea 4-3 dcr, 2012)



Nigeriani che hanno vinto una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Taribo West (Lazio - Inter 0-3, 1998)

Chidi Odiah (Sporting Lisbona - CSKA Mosca 1-3, 2005)

Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Leverkusen, 2024)

Player of The Match: la partita di Ademola Lookman

*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League,Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale e Coppa Intertoto UEFA