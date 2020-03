Milan 1963 - Inter 2010: 47 anni di successi italiani

Il 22 maggio, una data da non dimenticare per il calcio italiano. 56 anni fa, il 22 maggio 1963, il Milan regalava all'Italia la sua prima Coppa dei Campioni. E nove anni fa, il 22 maggio 2010, l'Inter centrava quello che, attualmente, è l'ultimo successo tricolore nella massima competizione continentale per club.

L'inizio e la fine, l'Alfa e l'Omega. Ma nei 47 anni che sono intercorsi tra il primo e l'ultimo acuto italiano nel torneo più prestigioso ci sono stati tanti altri trionfi (e anche un terzo in data 22 maggio, quello della Juventus nel 1996). Complessivamente, le squadre italiane hanno sollevato al Cielo la Coppa dei Campioni in 12 occasioni. Riviviamole tutte, partendo dalla notte magica del Milan a Wembley fino all'apoteosi dell'Inter al Santiago Bernabéu.

I SUCCESSI ITALIANI IN COPPA DEI CAMPIONI/UEFA CHAMPIONS LEAGUE

1) MILAN - BENFICA 2-1

(Eusébio 19'; Altafini 58' e 70')

22 maggio 1963; Wembley Stadium, Londra

2) INTER - REAL MADRID 3-1

(Mazzola 43' e 76', Milani 61'; Felo 70')

27 maggio 1964; Ernst-Happel-Stadion, Vienna

3) INTER - BENFICA 1-0

(Jair 43')

27 maggio 1965; Stadio Giuseppe Meazza, Milano

4) MILAN - AJAX 4-1

(Prati 7' 40' e 75', Sormani 67'; Vasović 60' rig.)

28 maggio 1969; Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

5) JUVENTUS - LIVERPOOL 1-0

(Platini 58' rig.)

29 maggio 1985; Stade Roi-Bauduin, Bruxelles

6) MILAN - STEAUA BUCAREST 4-0

(Gullit 18' e 38'; Van Basten 28' e 46')

24 maggio 1989; Camp Nou, Barcellona

7) MILAN - BENFICA 1-0

(Rijkaard 68')

23 maggio 1990; Ernst-Happel-Stadion, Vienna

8) MILAN - BARCELLONA 4-0

(Massaro 22' e 45'+2, Savićević 47', Desailly 58)

18 maggio 1994; OAKA Spiros Louis, Atene

9) JUVENTUS AJAX 1-1 (4-2 dcr)

(Ravanelli 13'; Litmanen 41')

22 maggio 1996; Stadio Olimpico, Roma

10) MILAN - JUVENTUS 0-0 (3-2 dcr)

28 maggio 2003; Old Trafford, Manchester

11) MILAN - LIVERPOOL 2-1

(Inzaghi 45' e 82'; Kuyt 89')

23 maggio 2007; OAKA Spiros Louis, Atene

12) INTER - BAYERN MONACO 2-0

(Milito 34' e 70')

22 maggio 2010; Estadio Santiago Bernabéu, Madrid