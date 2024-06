Quanto è forte Luka Modrić?

Luka Modrić ha vinto il Pallone d'Oro, sei UEFA Champions League ed è diventato il giocatore croato con più presenze di tutti i tempi, ma non ha ancora finito.

Dopo aver raggiunto due semifinali consecutive di Coppa del Mondo FIFA con la Croazia, Modrić ha anche sfiorato il primo titolo in nazionale, perdendo la finale di UEFA Nations League nel 2023.

Dicono di lui

"Continuerò a farlo giocare anche dopo i 40 anni. Non si ritirerà finché non avrà il mio permesso. Lo userò come un saponetta, finché non rimarrà più nulla".

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid

"È il miglior giocatore d'Europa e a casa non ha più spazio per tutti i trofei che continua a vincere".

Vedran Ćorluka, difensore Croazia

"Non vedo perché [Modrić] non debba essere considerato il miglior calciatore croato della storia".

Robert Prosinečki, ex centrocampista della Croazia

Luka Modrić con Carlo Ancelotti e Karim Benzema al Madrid ©Getty Images

"[Modrić e Andres Iniesta] vengono da un altro pianeta e sono qui per giocare con noi mortali. Entrambi sono fra i migliori di sempre nel loro ruolo. Se avessi una squadra li prenderei tutti e due e ringrazio Dio di aver giocato con loro".

Ivan Rakitić, centrocampista del Barcellona e della Croazia

Il ruolino attuale

Nazionale: 174 presenze, 24 gol

Competizioni UEFA per club: 158 presenze, 14 gol

Competizioni nazionali: 658 presenze, 83 gol

La carriera

Modrić con la Dinamo ©Getty Images

Dinamo Zagreb

• È stato votato miglior giocatore della stagione in Bosnia-Erzegovina a soli 18 anni. Ceduto in prestito dopo aver firmato per la Dinamo, Modrić si è fatto le ossa nello Zrinjski e ne è stato il protagonista nella stagione 2003/04.

• Nel 2004/05 è stato votato miglior giovane dell'anno in Croazia dopo la stagione in prestito all'Inter Zaprešić, secondo in campionato (settimo posto per la Dinamo). Quindi, è tornato a Zagabria per firmare un contratto decennale, vincendo tre campionati consecutivi e due Coppe di Croazia nelle tre stagioni seguenti.

Modrić: una superstar in attesa al Tottenham ©Getty Images

Tottenham Hotspur

• Insieme a Gareth Bale, futuro compagno nel Real Madrid, Modrić ha aiutato gli Spurs a tornare fra le potenze del calcio inglese, giocando anche in UEFA Champions League. Tuttavia, a White Hart Lane non ha vinto trofei.

Real Madrid

• Ingaggiato nell'estate 2012 dopo che gli Spurs avevano rifiutato di venderlo al Chelsea, Modrić non ha avuto subito successo a Madrid ed è stato votato peggiore acquisto dell'anno dal quotidiano Marca.

• Forse José Mourinho non ha mai visto il meglio di lui, ma i successivi allenatori del Real Madrid sono stati grati al portoghese per averlo ingaggiato. "Modrić è uno dei miei ragazzi", ha detto Mourinho. "Quando l'ho portato a Madrid, la stampa spagnola diceva che avevamo comprato il peggior giocatore nella storia del Real: non lo è affatto".

Modrić bacia una vecchia amica ©Getty Images

• È stato votato giocatore dell'anno dalla UEFA per la stagione 2017/18 davanti Cristiano Ronaldo. Pochi giorni dopo ha ricevuto il premio equivalente dalla FIFA.

• Dopo una stagione 2018/19 deludente a livello di club, Modrić ha vinto campionato e coppa nazionale nella successiva. Ha segnato il suo 100esimo gol in carriera nella semifinale di Supercoppa vinta 3-1 contro il Valencia.

• Nell'ottobre 2020, è diventato il quarto giocatore del Real Madrid di 35 anni o più (dopo Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás e Francisco Gento) a segnare in UEFA Champions League, nella sconfitta per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi.

• Nel 2021/22 ha raggiunto altri traguardi personali, giocando la 400esima partita con il Real Madrid e collezionando la 100esima presenza in Champions League. Con il primo gol nella finale di Supercoppa 2022, è diventato il marcatore più anziano di sempre nella competizione. Dopo il terzo titolo in Liga è arrivato il quinto in Champions League, eguagliando il record di Ronaldo.

• Nella stagione 2022/23, Modrić è diventato l'ottavo giocatore del Real Madrid con 100 presenze in Champions League. Giocando la semifinale di ritorno persa contro il Manchester City, è diventato il giocatore croato con più presenze nelle competizioni UEFA davanti a Darijo Srna.

• Altri trofei sono arrivati nel 2023/24 quando, pur giocando meno, ha vinto la Liga e la sua sesta finale di Champions League, eguagliando Dani Carvajal e Paco Gento.

Il vincitore del Pallone d'Oro FIFA 2018 ©Getty Images

Croazia

• Ha esordito in nazionale maggiore a marzo 2006 in amichevole contro l'Argentina (3-2), quindi ha disputato tre Coppe del Mondo (2006, 2014 e 2018) e tre Campionati Europei. A marzo 2015 ha indossato la fascia da capitano per la prima volta.

• Ai mondiali di Russia ha raggiunto la finale, persa 4-2 contro la Francia. È stato votato migliore in campo in tre occasioni e ha ricevuto il Pallone d'Oro destinato al miglior giocatore del torneo.

• A EURO 2020, Modrić è diventato il marcatore più anziano della Croazia a una fase finale degli Europei dopo aver segnato nella vittoria per 3-1 agli ottavi contro la Scozia.

• Nel 2022 ha raggiunto la sua seconda semifinale consecutiva in Coppa del Mondo. La squadra di Zlatko Dalić è stata battuta 3-0 dall'Argentina, ma poi ha superato il Marocco 2-1 e si è aggiudicata il terzo posto. Modrić ha vinto il Pallone di Bronzo FIFA.

• Ha portato la Croazia in finale di Nations League 2022/23, persa ai rigori contro la Spagna.

Forse non sapete che…

Modrić in campo con i figli ©Getty Images

• Modrić è nato in un piccolo villaggio chiamato Modrići da genitori che lavoravano in uno stabilimento tessile. Tuttavia, è stato costretto a trasferirsi a Zadar a causa della guerra di Jugoslavia, durante la quale è stato ucciso suo nonno (che si chiamava come lui).

• La sua famiglia ha abitato all'Hotel Kolovare per diversi anni. È qui che Modrić, malgrado le bombe su Zadar, ha imparato a giocare. "Giocava tutto il giorno e rompeva più finestre delle bombe", ha ricordato una receptionist.

• È sposato con Vanja, ha tre figli (Ivano, Ema e Sofia) e ama la vita tranquilla, preferendo una gita allo zoo a una serata in discoteca. Quasi tutti i suoi amici più cari sono tornati in Croazia; secondo alcune fonti, il giocatore trascorre interamente le vacanze a Zadar.

• Il suo passato è rispuntato all'improvviso poco prima della finale mondiale: in un video girato quando aveva cinque anni, si vede il piccolo Modrić pascolare le capre sui monti Velebit.

• Dopo la partenza di Ronaldo per la Juventus, la maglia di Modrić è stata la più venduta nel negozio ufficiale del Real Madrid.

Lui dice

Modrić e David Beckham ©UEFA.com

"Tutto accade in fretta. Forse non mi sono ancora reso conto di quello che ho fatto, ma l'ho fatto e un giorno me ne accorgerò. Cerco solo di migliorarmi".

"Se sono l'idolo di qualcuno per quello che ho fatto nel calcio, è fantastico e ne sono fiero, ma non mi sentirete mai parlare di me: saranno gli altri".

I prossimi traguardi

Modrić festeggia dopo la vittoria contro i Paesi Bassi in Nations League ©AFP/Getty Images

• Vincere un titolo con la Croazia. Dopo le sconfitte in finale di Coppa del Mondo e UEFA Nations League, i Vatreni sono ancora alla ricerca del primo trofeo importante.