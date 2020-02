Le strisce più lunghe d'Europa

Una trasferta al Camp Nou intimorisce qualsiasi squadra: guardando gli straordinari risultati in casa del Barcellona si capisce facilmente perché.

I cinque volte campioni d'Europa non perdono in casa in UEFA Champions League dal 2013 e vantano una striscia di imbattibilità di 35 partite. Una statistica non proprio allettante per il Napoli, che andrà a Barcellona per il ritorno degli ottavi il 18 marzo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il Barcellona vince 3-1 sul Dortmund e arriva a 35 gare interne senza sconfite

Ma qual è stata l'ultima squadra a vincere a Barcellona? Il Bayern, di cui i catalani hanno infranto il record battendo il Lione per 5-1 al ritorno degli ottavi della scorsa edizione.

La formazione tedesca ha vinto 3-0 al Camp Nou nella semifinale di ritorno, per un 7-0 complessivo: era il 1° maggio 2013. Da allora, i blaugrana hanno collezionato 31 vittorie e quattro pareggi, segnando 104 gol (2,97 a partita) e subendone appena 17 (0,49).

Lo stesso Bayern ha un record in vista: con le tre vittorie esterne in questa fase a gironi, è arrivato a 12 trasferte consecutive senza sconfitte, portandosi a quattro lunghezze dal primato nel torneo.

Record di partite casalinghe consecutive senza sconfitte

35* Barcelona (18/09/2013 –)

29 Bayern München (04/03/1998 – 02/04/2002)

24 Arsenal (14/09/2004 – 15/04/2009)

23 = Juventus (02/10/2013 – 13/02/2018)

23 = Manchester United (27/09/2005 – 03/11/2009)

Record di vittorie interne consecutive

16 Bayern München (17/09/2014 – 15/02/2017)

15 Barcelona (17/09/2014 – 08/03/2017)

12 Manchester United (13/09/2006 – 29/04/2008)

11 Real Madrid (03/04/2013 – 09/12/2014)

10 Juventus (20/03/1996 – 10/12/1997)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i quattro gol di Lewandowski nel 6-0 del Bayern sul Crvena zvezda

Record di trasferte consecutive senza sconfitte

16 Manchester United (19/09/2007 – 16/02/2010)

14 Ajax (28/09/1994 – 19/03/1997)

12* Bayern München (31/10/2017 –)

11= Barcelona (01/10/2008 – 31/03/2010)

11= Real Madrid (28/09/2010 – 27/03/2012)

Record di vittorie esterne consecutive

7 Ajax (22/11/1995 – 19/03/1997)

7 Bayern München (19/02/2013 – 19/02/2014)

6 Barcelona (12/04/2011 – 14/02/2012)

6 Manchester United (15/04/2009 – 16/02/2010)

5 Ajax (27/11/2018 – 02/10/2019)

5 Chelsea (16/09/2003 – 06/04/2004)

5 Juventus (05/12/2017 – 23/10/2018)

5 Real Madrid (29/04/2014 – 18/02/2015)

Record di trasferte consecutive senza sconfitte

25 Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)

19 Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)

19 Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)

16 Barcelona (08/03/2011 – 03/04/2012)

16 Manchester United (04/03/1998 – 29/09/1999 & 23/10/2001 – 23/10/2002)

Record di vittorie consecutive

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La vittoria del Dortmund nella finale 1997 è stata una delle otto vittorie consecutive

10 Bayern München (02/04/2013 – 27/11/2013)

10 Real Madrid (23/04/2014 – 18/02/2015)

9 Barcelona (18/09/2002 – 18/02/2003 & 21/10/2014 – 06/05/2015)

8 Borussia Dortmund (04/12/1996 – 01/10/1997)

* Strisce vincenti attuali: Bayern (6), Juventus (5)

Record di pareggi consecutivi

7 AEK Athens (17/09/2002 – 17/09/2003)

6 Lyon (02/10/2018 – 19/02/2019)

6 Rangers (19/10/2005 – 07/03/2006)

Record di partite consecutive senza subire gol

10 Arsenal (18/10/2005 – 25/04/2006)

7 AC Milan (24/11/2004 – 26/04/2005)

6 Ajax (18/10/1995 – 20/03/1996)

6 Chelsea (24/10/2007 – 05/03/2008)

6 Juventus (07/12/2016 – 03/05/2017)

6 Panathinaikos (01/11/1995 – 03/04/1996)