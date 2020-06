Coppa Campioni/Champions League: gli italiani più presenti

Quanti sono i calciatori italiani ad aver collezionato 100 o più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League? Quanti di loro sono ancora in attività? E quante volte hanno alzato al cielo il trofeo?

Per rispondere a tutte queste domande, UEFA.com ha stilato la classifica dei dieci calciatori italiani con il maggior numero di presenze nella massima competizione continentale per club (turni preliminari esclusi).

Tra questi solamente uno è ancora in attività: Gianluigi Buffon, secondo in graduatoria. L'estremo difensore della Juventus è anche l'unico giocatore tra quelli in top ten a non aver mai alzato al cielo il trofeo.

Solo quattro calciatori dei dieci in elenco hanno totalizzato 100 o più presenze nella competizione. Buffon, attualmente secondo in graduatoria, dovrebbe collezionare altre otto presenze per soffiare la vetta a Paolo Maldini, impresa difficile, ma non impossibile.

GLI ITALIANI PIÙ PRESENTI DI SEMPRE IN CDC/UCL*

Maldini è il recordman italiano di presenze e vittorie nel torneo ©Getty Images

1. Paolo Maldini - Milan (cinque successi)

• 139 presenze

2. Gianluigi Buffon - Parma, Juventus

• 131 presenze

3. Andrea Pirlo - Inter, Milan (due successi), Juventus

• 115 presenze

4. Alessandro Nesta - Lazio, Milan (due successi)

• 101 presenze

5. Alessandro Costacurta - Mlan (cinque successi)

• 94 presenze

Riuscirà Buffon a superare Maldini? ©Getty Images

6. Alessandro Del Piero - Juventus (un successo)

• 91 presenze

7. Massimo Ambrosini - Milan (due successi)

• 87 presenze

8. Gennaro Gattuso - Milan (due successi)

• 85 presenze

8. Filippo Inzaghi - Juventus, Milan (due successi)

• 85 presenze

10 Thiago Motta - Barcellona (un successo), Inter (un successo), Paris

• 83 presenze

*CDC=Coppa dei Campioni; UCL=UEFA Champions League; turni preliminari di entrambe le competizioni esclusi