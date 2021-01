La classifica italiana di sempre della Champions League

Dal 1992, anno in cui la UEFA Champions League ha preso il posto della "vecchia" Coppa dei Campioni, sono nove le squadre italiane che hanno partecipato alla fase a gironi di almeno una edizione del massimo torneo continentale per club.

Nella classifica virtuale - stilata assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio - la Juventus è al primo posto con 258 punti conquistati nel corso delle 21 edizioni a cui ha preso parte, che in sei casi si sono concluse con una finale, di cui una con un trionfo.

Highlights finale 2010: Inter - Bayern 2-0

Al secondo posto con 197 punti c'è invece il Milan, squadra italiana che ha vinto più trofei (3) dal 1992, davanti all'Inter (142 punti), ultimo club ad aver trionfato nel 2010. La Roma occupa invece la quarta posizione con 97 punti, davanti all'altro club della capitale, la Lazio, con 53 punti.

Il Napoli è sesto con 47 punti, seguono Fiorentina con 30 punti e l'Atalanta a 17. Chiudono la classifica, invece, il Parma con 7 punti e l'Udinese con 5, conquistati nell'unica stagione disputata da entrambi i club.

La classifica delle squadre italiane in UEFA Champions League dal 1992 ad oggi (dalla fase a gironi alla finale, preliminari esclusi):

POS CLUB PUNTI PART TIT PG V P S GF GS 1 Juventus 258 21 1 204 103 52 49 320 199 2 Milan 197 17 3 165 74 49 42 231 156 3 Inter 142 14 1 123 55 32 36 171 143 4 Roma 97 11 0 99 36 25 38 133 147 5 Lazio 53 6 0 50 19 15 16 77 62 6 Napoli 47 6 0 42 18 11 13 68 58 7 Fiorentina 30 3 0 26 11 8 7 39 34 8 Atalanta 17 2 0 15 7 3 5 27 26 9 Parma 7 1 0 6 2 3 1 6 5 10 Udinese 5 1 0 6 2 1 3 10 12

Legenda - POS: posizione in classifica; PART: numero partecipazioni; TIT: titoli vinti; PG: partite giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti.

I dati sono presi dalle statistiche ufficiali UEFA