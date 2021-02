Giroud trafigge l'Atlético in rovesciata

Il Chelsea torna a Londra con un'importante vittoria per 1-0 grazie alla spettacolare rete di Oliver Giroud, che decide la gara d'andata giocata a Bucarest.



La partita in pillole

Nel primo tempo scarseggiano le occasioni. Le uniche emozioni arrivano con Thomas Lemar e Timo Werner, che però falliscono l’appuntamento con il gol nonostante due cross invitanti. L’attaccante tedesco almeno riesce a impegnare Jan Oblak, che respinge col palmo della mano la sua conclusione. Il copione non cambia nel secondo tempo fino a quando un errato disimpegno di Mario Hermoso permette a Giroud di coordinarsi e segnare in acrobazia da dentro l’area il gol che interrompe la striscia del Chelsea di dieci partite senza vittorie nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Migliore in campo: Olivier Giroud (Chelsea)

"Per la costruzione del gol e per la sua esecuzione, il premio non può che andare a Giroud. Un gol straordinario che ha fatto la differenza. Prima di segnare aveva anche rubato il possesso sulla linea del centrocampo, innescando l’azione che ha portato alla rete".

Packie Bonner, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Atlético: Oblak; Llorente, Savić, Felipe, Hermoso (Vitolo 84'); Correa (Dembélé 82'), Saúl Ñíguez (Torreira 82'), Koke, Lemar; João Félix (Renan Lodi 82'), Luis Suárez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Mount (Kanté 74'), Jorginho, Kovačić (Ziyech 74'), Alonso; Hudson-Odoi (James 80'), Giroud (Havertz 87'), Werner (Pulišić 87')

Un'occasione da gol di Saul Niguez AFP via Getty Images

Prossimi impegni*

Entrambe le squadre hanno diversi impegni nelle competizioni nazionali prima del ritorno nella capitale inglese di mercoledì 17 marzo.

Atlético

28/2: Villarreal (t)

07/3: Real Madrid (c)

10/3: Athletic Club (c)

14/3: Getafe (t)

Chelsea

28/2: Man. United (c)

06/3: Everton (c)

13/3: Leeds United (t)

*Partite di campionato se non indicato diversamente