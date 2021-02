Siviglia 2-3 Dortmund: doppietta per Haaland

Lo straordinario feeling col gol in UEFA Champions League di Erling Haaland ha aiutato il Borussia Dortmund a vincere in rimonta in casa del Siviglia. Grazie alla doppietta dell'attaccante norvegese, il club tedesco ha fatto un significativo passo in avanti verso la prima qualificazione ai quarti di finale in quattro anni.



La partita in pillole

Erling Haaland esulta dopo il primo dei suoi due gol Getty Images

Agli ottavi di finale per la prima volta in tre anni, il Siviglia sblocca il risultato dopo appena sette minuti grazie al tiro di Suso deviato in maniera decisiva da Mats Hummels. Il Dortmund non ci sta e dopo 12 minuti segna il gol del pari con un tiro a giro di Mahmoud Dahoud dopo una splendida giocata di Haaland.

Gli ospiti passano in vantaggio con Haaland che va al gol dopo un pregevole uno-due in velocità con Jadon Sancho e batte in anticipo Yassine Bounou. Sul finire del primo tempo, i padroni di casa perdono palla a centrocampo e Marco Reus confeziona un assist perfetto per l'ottavo gol di Haaland, che la deposita in rete con una precisione chirurgica salendo anche in vetta alla classifica marcatori della competizione.

Il Siviglia cerca di riaprire la partita nel secondo tempo con i calci piazzati. Gli spagnoli prima colpiscono la traversa con Óscar Rodríguez e poi trovano la rete del definitivo 3-2 col Luuk de Jonk, entrato a partita in corso, abile a raccogliere al volo la punizione del solito Rodrìguez, anche lui entrato dalla panchina.

Erling Haaland mentre segna il terzo gol del Dortmund Getty Images

Man of the Match: Erling Haaland (Dortmund)

"I suoi due gol sono un misto di potenza e precisione. La sua prestazione nel primo tempo ha deciso la gara in favore dei tedeschi che senza di lui probabilmente avrebbero ottenuto un altro risultato".

Ginés Meléndez, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Siviglia: Bounou; Navas, Koundé, Carlos, Escudero; Jordán (Óscar Rodríguez 72'), Fernando, Rakitić (Gudelj 46'); Suso (De Jong 60'), En-Nesyri (Munir 60'), Gómez (Torres 60')

Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (Passlack 76'); Dahoud (Meunier 89'), Can, Bellingham; Reus (Brandt 80'), Sancho; Haaland

Prossimi appuntamenti?*

Entrambe le squadre hanno in programma quattro gare di competizioni nazionali prima del ritorno a Dortmund di martedì 9 marzo.

Siviglia

22/2: Osasuna (t)

27/2: Barcellona (c)

03/3: Barcellona (t), Copa del Rey

07/3: Elche (t)

Dortmund

20/2: Schalke (t)

27/2: Arminia (c)

02/3: Mönchengladbach (t), Coppa di Germania

06/3: Bayern (t)

*Partite di campionato se non indicato diversamente