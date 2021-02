Lazio-Bayern 1-4: tedeschi a un passo dai quarti

Il Bayern Monaco non dà scampo alla Lazio e mette un piede e mezzo nei quarti di UEFA Champions League. All’Olimpico, nell’andata degli ottavi, i campioni in carica battono con un netto 4-1 la squadra di Simone Inzaghi, che riesce solo a trovare il gol della bandiera con Joaquín Correa.

Contro un’avversaria che si è aggiudicata due delle ultime nove edizioni del trofeo, raggiungendo inoltre una finale e quattro volte la semifinale, i Biancocelesti hanno avuto un avvio shock e sono stati costretti a inseguire dopo meno di dieci minuti. La squadra di Hans-Dieter Flick, che ha praticamente vinto tutto nel 2020, ha fatto scontare alla Lazio quasi ogni errore, tornando in Germania con un margine più che rassicurante in vista della sfida di ritorno del 17 marzo.

L’incontro prende subito una decisa impronta dopo nove minuti. Il difensore argentino Mateo Musacchio, con un avventato retropassaggio, serve involontariamente Robert Lewandowski, che salta l’ex Pepe Reina e mette in rete di sinistro a porta sguarnita: per il bomber polacco è il quarto gol in cinque partite in questa UEFA Champions League.

Per la Lazio è una mazzata, perché al 23’ arriva il raddoppio dei bavaresi. L’autore è l’inglese Jamal Musiala - 18 anni venerdì - che con una conclusione chirurgica trova il suo primo gol in UEFA Champions League e diventa il più giovane marcatore del Bayern Monaco nella competizione.

Inzaghi corre ai ripari e toglie l’ex milanista Musacchio, rimpiazzato da Senad Lulić, ma è ancora la squadra di Flick a passare con Leroy Sané, che ribadisce in rete dopo la parata di Reina su Kingsley Coman.

Per i Biancocelesti è da incubo anche l’inizio della ripresa, visto che dopo due minuti Francesco Acerbi devia in modo maldestro il pallone nella sua porta sul centro basso di Sané, lesto a saltare Patric.

La Lazio ha comunque una reazione e trova il gol con il “Tucu” Correa, bravo a superare Manuel Neuer dopo essere stato servito da Luis Alberto sul filo dell’offside. Ci provano Ciro Immobile, David Alaba con una punizione tagliata e ancora Lewandowski, che impegna Reina, ma il risultato non cambia più.

Il Bayern Monaco si riscatta dopo il ko con l’Eintracht Francoforte in Bundesliga, per la Lazio di Inzaghi è una sconfitta che sembra compromettere il futuro in UEFA Champions League.