Il sorteggio del secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League ha stabilito gli accoppiamenti delle sfide del 20/21 e 27/28 luglio.

Entrano in gara a questo turno squadre come Celtic, PSV Eindhoven, Galatasaray, Olympiacos e Crvena zvezda. Le 26 contendenti sono suddivise tra percorso Campioni (20 squadre) e percorso Piazzate (sei squadre). Alcuni accoppiamenti saranno definitivi dopo il termine del primo turno di qualificazione del 13/14 giugno.

Sorteggio secondo turno di qualificazione

Percorso Campioni

Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL) - Omonoia (CYP)Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL) - Young Boys (SUI)

Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL) - Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)

Connah's Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM) - Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Olympiacos (GRE) - Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)

Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ) - Crvena zvezda (SRB)

Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB) - CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)

Malmö (SWE) / Riga FC (LVA) - HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)

Ferencváros (HUN) / Winners of the Preliminary round* - Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR) Shkëndija (MKD) / Mura (SVN) - Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)



*Una tra Folgore (SMR) / Prishtina (KOS) / HB Tórshavn (FRO) / Inter Club d'Escaldes (AND)

Percorso Piazzate

Rapid Wien (AUT) - Sparta Praha (CZE)

Celtic (SCO) - Midtjylland (DEN)

PSV Eindhoven (NED) - Galatasaray (TUR)

Cosa succede dopo?

Le vincenti avanzeranno al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (sorteggio 19 luglio), con la certezza di un posto nella fase a gironi o di UEFA Champions League, o di UEFA Europa League o di UEFA Europa Conference League.

Le squadre sconfitte nel percorso Campioni andranno al terzo turno del percorso Campioni di UEFA Europa League, mentre le sconfitte del percorso Piazzate accederanno al percorso principale del terzo turno di qualificazione di Europa League.

Regole speciali anti COVID

Nei turni di qualificazione e di spareggio verranno applicate regole speciali anti COVID-19, consultabili qui.

Per informazioni sull'ammissione dei tifosi in trasferta alle partite, fare clic qui.

Procedura di sorteggio

Percorso Campioni​

Al sorteggio hanno partecipato 20 squadre: le quattro qualificate direttamente e le 16 vincitrici al primo turno di qualificazione giocato il 6/7 e il 13/14 luglio.

Le squadre di ciascun sorteggio sono state divise equamente tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking coefficienti per club. Per gli incontri del primo turno di qualificazione, si è usato il coefficiente più alto tra quello dei due club coinvolti nella sfida da giocare.

L'amministrazione UEFA ha formato tre gruppi per il percorso Campioni, come stabilito dal Comitato Competizioni per Club: due gruppi per tre incontri (Gruppi 1 e 2), mentre l'altro per quattro incontri (Gruppo 3).

Le palline con i nomi delle teste di serie/accoppiamenti sono state collocate in un'urna mentre quelle con le non teste di serie/accoppiamenti in un'altra. Una pallina è stata quindi estratta da ciascuna urna e posizionata in un contenitore vuoto più grande al centro, dove sono state mescolate. La prima squadra/accoppiamento estratto giocherà l'andata in casa.

Percorso Piazzate

Le sei squadre che partecipano al sorteggio ed entrano in gara a questo turno sono state divise equamente tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking coefficienti per club.

Le palline con i nomi delle teste di serie/accoppiamenti sono state collocate in un'urna mentre quelle con le non teste di serie/accoppiamenti in un'altra. Una pallina è stata quindi estratta da ciascuna urna e posizionata in un contenitore vuoto più grande al centro, dove sono state mescolate. La prima squadra/accoppiamento estratto giocherà l'andata in casa.

Gruppi e teste di serie

Percorso Campioni

Gruppo 1:

Teste di serie

Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL)

Young Boys (SUI)

Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL)

Non teste di serie

Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL)

Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)

Omonoia (CYP)

Gruppo 2:

Teste di serie

Olympiacos (GRE)

Crvena zvezda (SRB)

Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Non teste di serie

Connah's Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM)

Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)

Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Gruppo 3:

Teste di serie

Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Malmö (SWE) / Riga FC (LVA)

CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)

Ferencváros (HUN) / Vincente turno preliminare*

Non teste di serie

Shkëndija (MKD) / Mura (SVN)

Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR)

HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)

Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB)

*Una tra Folgore (SMR) / Prishtina (KOS) / HB Tórshavn (FRO) / Inter Club d'Escaldes (AND)

Percorso Piazzate

Teste di serie

Celtic (SCO)

PSV Eindhoven (NED)

Sparta Praha (CZE)

Non teste di serie

Rapid Wien (AUT)

Galatasaray (TUR)

Midtjylland (DEN)