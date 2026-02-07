Antonio Pérez nominato Player of the Match della finale di Futsal EURO 2026

Antonio Pérez della Spagna è stato nominato Player of the Match della finale di UEFA Futsal EURO 2026, presentato da Carlsberg Alcohol Free.

Un premio è stato assegnato dopo ogni gara di UEFA Futsal EURO 2026 per riconoscere le prestazioni straordinarie. Per ogni partita, il gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha scelto il Player of the Match, consegnando al candidato prescelto un trofeo ufficiale al termine delle partite.

Antonio ha segnato la prima tripletta in finale in 30 anni, aiutando la Spagna a battere il Portogallo per 5-3 a Lubiana e a conquistare il suo ottavo titolo. E' il Giocatore del Torneo e capocannoniere a pari merito.

Tutti i Player of the Match Futsal EURO 2026