Conosci le squadre ai quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026
giovedì 29 gennaio 2026
Le sfide dei quarti di finale: Francia-Ucraina, Armenia-Croazia, Spagna-Italia e Portogallo-Belgio.
Nei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026, la Francia sfida l'Ucraina, l'Armenia affronta la Croazia, i campioni i carica del Portogallo attendono il Belgio, mentre l'Italia è chiamata all'impresa contro la Spagna. Le sfide andranno in scena in Lettonia, Lituania e Slovenia nel corso di questo fine settimana.
Tabellone fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026
Quarti di fianale
Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina (16:00, Riga)
Armenia - Croazia (19:00, Kaunas)
Domenica 1 febbraio
Spagna - Italia (16:00/19:30, Lubiana)
Portogallo - Belgio (16:00/19:30, Lubiana)
Semifinali
Mercoledì 4 febbraio
SF1: Francia / Ucraina - Spagna / Italia (17:00/20:30, Lubiana)
SF2: Armenia / Croazia - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Lubiana)
Finale terzo posto
Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana)
Finale
Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana)
Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.
Orari CET
- Solo tre delle squadre ai quarti di finale si erano qualificate per i quarti di finale nel 2022 (Portogallo, Spagna e Ucraina). Si tratta del minor numero di squadre provenienti dai quarti di finale in qualsiasi formato di Futsal EURO ad aver raggiunto nuovamente il traguardo nell'edizione successiva.
- Nel Gruppo C sono stati segnati 38 gol, eguagliando il record per un girone di Futsal EURO stabilito nel 2005.
- L'Ucraina ha battuto la Francia 7-1 nella finale per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 con una tripletta di Danyil Abakshyn.
Francia
Come si è qualificata: vincente Gruppo 10 Turno Principale (11-0 t - Bulgaria, 5-2 c - Georgia, 5-0 t - Kosovo, 9-4 c - Kosovo, 8-0 c - Bulgaria, 3-3 t - Georgia)
Vincente Gruppo A: 2-2 - Croazia (Riga), 5-0 - Lettonia (Riga), 3-1 - Georgia (Kaunas)
Miglior marcatore (fase finale): Souheil Mouhoudine 3
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Souheil Mouhoudine 10
Miglior piazzamento a Futsal EURO: fase a gironi (2018)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Coppa del Mondo 2024: quarto posto
Bilancio ai quarti di finale: prima volta ai quarti
Ucraina
Come si è qualificata: vincente Gruppo 1 Turno Principale (7-0 t - Cipro, 2-0 t - Romania, 6-3 t - Germania, 9-0 c - Germania, 11-1 c - Cipro, 3-1 c - Romania)
Seconda Gruppo B: 1-2 - Armenia (Kaunas), 4-1 - Lituania (Kaunas), 5-3 - Cechia (Riga)
Miglior marcatore (fase finale): Danyil Abakshyn 3
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Yevhenii Zhuk 10
Miglior piazzamento a Futsal EURO: seconda (2001, 2003)
Futsal EURO 2022: quarto posto
Coppa del Mondo 2024: terzo posto
Bilancio ai quarti di finale: V1 S5
2022: 5-3 - Kazakistan (Amsterdam)
2018: 0-1 - Spagna (Lubiana)
2016: 1-2 - Serbia (Belgrado)
2014: 1-2 - Portogallo (Anversa)
2012: 1-1dts, 1-3rig. - Croazia (Spalato)
2010: 3-3dts, 2-4rig. - Azerbaigian (Budapest)
ARMENIA - CROAZIA
- Le due squadre si sono già incontrate in competizioni ufficiali due volte: la Croazia ha vinto 8-0 nelle qualificazioni a Futsal EURO nel 2015 e 9-2 nelle qualificazioni ai Mondiali nel 2003.
Armenia
Come si è qualificata: vincente Gruppo 6 Turno Principale (4-3 c - Danimarca, 4-4 t - Kazakistan, 4-0 c - Albania, 5-1 t - Albania, 3-1 t - Danimarca, 4-2 c - Kazakistan)
Vincente Gruppo B: 2-1 - Ucraina (Kaunas), 5-4 - Czechia (Kaunas), 3-3 - Lituania (Kaunas)
Migliori marcatori (fase finale): Mihran Dermenjyan, Nikita Khromykh, Vladimir Sanosyan 2
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Nikita Khromykh 7
Miglior piazzamento a Futsal EURO: prima volta alla fase finale
Futsal EURO 2022: non qualificata
Coppa del Mondo 2024: non qualificata
Bilancio ai quarti di finale: prima volta ai quarti
Croazia
Come si è qualificata: vincente Gruppo 5 Turno Principale (9-2 c - Azerbaigian, 3-2 t - Svezia, 1-0 t - Grecia, 6-2 c - Svezia, 6-2 c - Grecia, 4-1 t - Azerbaigian)
Seconda Gruppo A: 2-2 - Francia (Riga), 2-2 - Georgia (Riga), 4-1 - Lettonia (Riga)
Miglior marcatore (fase finale): Duje Kustura 3
Migliori marcatori (incluse qualificazioni): Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 5
Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2012)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio ai quarti di finale: V1 S1
2014: 1-2 - Italia (Anversa)
2012: 1-1dts, 3-1rig. - Ucraina (Spalato)
PORTOGALLO - BELGIO
- Le due nazioni si sono già affrontate due volte nella fase a gironi della fase finale del torneo: il Portogallo ha vinto 3-2 nel 2003 dopo uno 0-0 nel 1999.
Portogallo
Come si è qualificata: prima Gruppo 7 turno principale (7-2 in trasferta contro Andorra, 4-2 in casa contro i Paesi Bassi, 5-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord, 3-0 in casa contro la Macedonia del Nord, 5-0 in casa contro Andorra, 7-4 in trasferta contro i Paesi Bassi)
Prima Gruppo D: 6-2 - Italia (Lubiana), 5-1 - Ungheria (Lubiana), 3-2 - Polonia (Lubiana)
Miglior marcatore: Diogo Santos 3
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Diogo Santos 8
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022)
Futsal EURO 2022: campione
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio ai quarti di finale: V4 S2
2022: 3-2 - Finlandia (Amsterdam)
2018: 8-1 - Azerbaigian (Lubiana)
2016: 2-6 - Spagna (Belgrado)
2014: 2-1 - Ucraina (Anversa)
2012: 1-3 - Italia (Zagabria)
2010: 5-1 - Serbia (Budapest)
Belgio
Come si è qualificata: seconda Gruppo 9 turno principale 9 (0-3 in trasferta contro la Cechia, 7-2 in casa contro l'Austria, 8-3 in casa contro la Serbia, 2-1 in trasferta contro la Serbia, 2-3 in casa contro la Cechia, 2-0 in trasferta contro l'Austria); spareggi 8-2 complessivo contro la Bosnia-Erzegovina (7-2 in casa, 1-0 in trasferta)
Seconda Gruppo C: 4-0 - Bielorussia (Lubiana), 4-5 - Slovenia (Lubiana), 3-10 - Spagna (Lubiana - Tivoli Arena)
Miglior marcatore (fase finale): Omar Rahou 6
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Omar Rahou 12
Miglior piazzamento a Futsal EURO: terzo posto (1996)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Coppa del Mondo 2024: non qualificata
Bilancio ai quarti di finale: prima volta
SPAGNA - ITALIA
- La Spagna ha vinto un'amichevole per 4-3 in Italia a ottobre e l'ha battuta anche in casa e in trasferta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024. A Futsal EURO, la Spagna ha battuto l'Italia per 3-1 nella finale del 2007 e l'ha sconfitta anche nelle semifinali del 1996, 1999 e 2012, anche se gli Azzurri hanno vinto nelle semifinali del 2003 e nella fase a gironi del 2005.
- La Spagna ha sconfitto l'Italia nella finale dei Mondiali del 2004 (dopo aver perso 3-2 nella seconda fase a gironi) e ha vinto le semifinali del 2008 e del 2012 e l'incontro della seconda fase a gironi del 1996.
Spagna
Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 in trasferta - Svizzera, 6-1 in casa - Bosnia-Erzegovina, 6-0 in trasferta - Inghilterra, 7-0 in casa - Inghilterra, 6-0 in casa - Svizzera, 3-2 in trasferta - Bosnia-Erzegovina)
Prima Gruppo C: 4-1 - Slovenia (Lubiana), 2-0 - Bielorussia (Lubiana), 10-3 - Belgio (Lubiana - Tivoli Arena)
Miglior marcatore (fase finale): Mellado, José Raya 3
Migliori marcatori (incluse qualificazioni): Cecilio Morales, Adrián Rivera 5
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)
Futsal EURO 2022: terzo posto
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio ai quarti di finale: V6 S0
2022: 5-1 - Slovacchia (Amsterdam)
2018: 1-0 - Ucraina (Lubiana)
2016: 6-2 - Portogallo (Belgrade)
2014: 4-0 - Slovenia (Antwerp)
2012: 8-3 - Romania (Zagreb)
2010: 0-0dts, 7-6dcr - Russia (Debrecen)
Statistica: oltre al dominio a Futsal EURO, la Spagna è l'unica squadra europea ad aver vinto due volte la Coppa del Mondo: nel 2004 e nel 2008. Ha superato la fase a gironi in tutte e 13 le edizioni di Futsal EURO, e contro il Belgio è diventata la prima squadra a segnare dieci gol in una partita della fase finale.
Italia
Come si è qualificata: seconda Gruppo 2 turno principale (2-2 in casa - Bielorussia, 2-0 in trasferta - Finlandia, 11-1 in casa - Malta, 6-1 in trasferta - Malta, 1-2 in trasferta - Bielorussia, 4-3 in casa - Finlandia); Spareggi 4-4 complessivo, 2-0 ai rigori - Kazakistan (2-1 in casa, 2-3 dopo i tempi supplementari in trasferta)
Seconda Gruppo D: 2-6 - Portogallo (Lubiana), 4-0 - Polonia (Lubiana), 2-2 - Ungheria (Lubiana - Tivoli Arena)
Miglior marcatore (fase finale): Julio De Oliveira 4
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Julio De Oliveira 9
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2003, 2014)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Coppa del Mondo 2024: non qualificata
Bilancio ai quarti di finale: V2 S2
2016: 2-5 - Kazakistan (Belgrado)
2014: 2-1 - Croazia (Anversa)
2012: 3-1 - Portogallo (Zagabria)
2010: 3-3dts, 1-3dcr - Russia (Debrecen)
Statistica: prima squadra in assoluto a qualificarsi tramite i calci di rigore negli spareggi, l'Italia, due volte campione d'Europa, mantiene il suo record di aver raggiunto tutte le fasi finali di Futsal EURO; è stata anche vicecampione della Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2004, ma è stata eliminata nella fase a gironi negli ultimi due Europei, cosa che non era mai successa prima.