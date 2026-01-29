Terza giornata UEFA Futsal EURO 2026, giovedì: Slovenia-Bielorussia 2-3, Spagna-Belgio 10-3, Portogallo-Polonia 3-2, Italia-Ungheria 2-2

Italia, Spagna e Belgio hanno completato la griglia dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026, con i gironi C e D che si sono conclusi in modo spettacolare giovedì a Lubiana.

Fase a eliminazione diretta di UEFA Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

Francia - Ucraina (16:00, Riga)

Armenia - Croazia (19:00, Kaunas) Domenica 1 febbraio

QF3: Spagna - Italia (16:00/19:30, Lubiana)

QF4: Portogallo - Belgio (16:00/19:30, Lubiana) Semifinali Mercoledì 4 febbraio

SF1: Francia/Ucraina - Portogallo/Belgio (17:00/20:30, Lubiana)

SF2: Armenia/Croazia - Spagna/Italia (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET/l'ora locale di Kaunas è un'ora avanti

Gruppo C: Spagna - Belgio 10-3

Futsal EURO 2026: Spagna-Belgio 10- 3

La Spagna, che sostituisce Chemi con Didac Plana in porta, doveva solo evitare una pesante sconfitta per confermare il passaggio del turno e inizia nel migliore dei modi con una doppietta in sei minuti di Adrián Rivera. Gréllo accorcia le distanze, aumentando il proprio record di giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione a 40 anni e 209 giorni. Dopo 32 secondi da quel gol, José Raya e Pablo Ramirez fissano il risultato sul 4-1.

All'inizio della ripresa, Pablo Ramirez porta la partita sul 5-1, poi Cecilio Morales sigla il 6-1. Poco dopo la Spagna dilaga con le reti di Adolfo, Mellado, Cecilio e Raya.

Ilias Bachar, figlio dell'allenatore belga Karim, porta il risultato sul 10-2, poi Omar Rahou segna la sua sesta rete personale della fase finale per il 10-3 definitivo. Ma i veri festeggiamenti per i Red Devils arrivano dopo aver visto gli ultimi minuti della partita tra Slovenia e Bielorussia, il cui risultato conferma il Belgio nella fase a eliminazione diretta per la prima volta dall'edizione inaugurale del 1996 (dove aveva passato il turno proprio alle spalle della Spagna).

Player of the Match: Pablo Ramírez (Spagna)

Statistica: la Spagna è la prima squadra a segnare dieci gol in una partita della fase finale di Futsal EURO, mentre Rahou ha eguagliato il record di sei gol nella fase a gironi, raggiunto l'ultima volta nel 2003.

Gruppo C: Slovenia - Bielorussia 2-3

Futsal EURO 2026 highlights: Slovenia - Bielorussia 2-3

Consapevole che la vittoria all'Arena Stožice sarebbe stata sufficiente, purché il Belgio non avesse sconfitto la Spagna, la Slovenia passa in vantaggio dopo soli nove secondi con Jeremy Bukovec. Artem Yakubov colpisce il palo per la Bielorussia (che doveva vincere con almeno sette gol di scarto) e poco dopo Sergei Krykun pareggia con una conclusione potente.

La Bielorussia passa in vantaggio all'inizio del secondo tempo con Artem Kozel, ma la Slovenia pareggia dopo tre minuti con Bukovec. A poco più di 11 minuti dalla fine, Kozel riporta in vantaggio la Bielorussia. La Slovenia non riesce a pareggiare e chiude al terzo posto, mentre la Bielorussia nonostante l'eliminazione, torna a casa con la sua prima vittoria in assoluto in una fase finale.

Player of the Match: Dmitri Shvedko (Bielorussia)

Statistica: il gol di Bukovec è stato di un solo secondo più lento del gol più veloce mai segnato in un Futsal EURO: quello dell'azero Felipe contro la Serbia nel 2012.﻿

Gruppo D: Italia - Ungheria 2-2

L'Ungheria aveva bisogno di una vittoria alla Tivoli Arena per scavalcare i due volte campioni dell'Italia e qualificarsi ai quarti di finale, e si porta in vantaggio all'ottavo minuto grazie a Balázs Rutai, alla sua 50ª presenza in nazionale, su corner di Dávid Vatamaniuc-Bartha. Julio De Oliveira, autore di una tripletta contro la Polonia lunedì, pareggia i conti deviando in rete un tiro di Francesco Liberti.

A meno di sette minuti dalla fine, nonostante il dominio dell'Italia, l'Ungheria passa in vantaggio con un rigore di Rutai dopo un fallo su Máté Suscák in area. Ma 71 secondi dopo, l'Italia pareggia con Fabricio Calderolli qualificandosi ai quarti di finale.

Player of the Match: Alex Merlim (Italia)

Key stat: Marcell Alasztics e Balázs Rutai hanno giocato rispettivamente la partita numero 100 e 50 in nazionale.

Gruppo D: Portogallo - Polonia 3-2

Il Portogallo, già qualificato come vincitore del girone prima del calcio d'inizio all'Arena Stožice, schiera Edu in porta e passa in vantaggio al sesto minuto con un contropiede finalizzato da Tomás Paçó. Sebastian Leszczak pareggia con un calcio di punizione.

André Coelho porta in vantaggio i portoghesi con una conclusione potente al volo, ma prima dell'intervallo i polacchi pareggiano con un tiro di Mikołaj Zastawnik deviato in maniera decisiva. Al 39° minuto, però i campioni in carica segnano la rete del 3-2 definitivo con un gol sul secondo palo di Rúben Góis dopo una grande azione personale di Pauleta.

Player of the Match: Michał Kałuża (Polonia)

Statistica: il Portogallo ha vinto la sua 14ª partita consecutiva nelle fasi finali di Futsal EURO; 18 comprese le qualificazioni.