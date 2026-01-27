Futsal EURO 2026: chi è ai quarti di finale? Chi può qualificarsi?

Con la fase a gironi di UEFA Futsal EURO 2026 che sta per concludersi, UEFA.com elenca le squadre già qualificate ai quarti di finale, in programma nel fine settimana a Riga, Kaunas e Lubiana, e quelle che possono raggiungerle.

Fase a gironi di Futsal EURO 2026: la situazione Ai quarti di finale come vincitrici del girone: Armenia, Francia, Portogallo, Spagna Ai quarti di finale come seconde: Belgio, Croazia, Ucraina Eliminate/Non possono raggiungere i quarti: Bielorussia, Cechia, Georgia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia

Orari CET. Lettonia e Lituania sono un'ora avanti.

GRUPPO A

La Francia si è qualificata ai quarti di finale come vincitrice del girone.

La Croazia si è qualificata come seconda nel girone.

La Lettonia è stata eliminata come terza.

La Georgia è stata eliminata come quarta.

GRUPPO B

L'Armenia si è qualificata ai quarti di finale come vincitrice del girone.

L'Ucraina si è qualificata come seconda nel girone.

La Lituania è stata eliminata come terza.

La Cechia è stata eliminata come quarta.

GRUPPO C

La Spagna si è qualificata ai quarti di finale come vincitrice del girone.

Il Belgio si è qualificato come secondo nel girone,

La Slovenia è stata eliminata come terza.

La Bielorussia è stata eliminata come quarta.

GRUPPO D

Giovedì: Portogallo - Polonia (20:30, Ljubljana - Arena Stožice), Italia - Ungheria (20:30, Ljubljana - Tivoli Arena)

Il Portogallo è ai quarti da vincitrice del girone.

L'Italia andrà ai quarti se evita la sconfitta.

L'Ungheria andrà ai quarti se vince.

La Polonia non può andare ai quarti.

Fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

QF2: Francia - Ucraina (16:00, Riga)

QF1: Armenia - Croazia (19:00, Kaunas) Domenica 1 febbraio

QF3: Spagna - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)

QF4: Portogallo - Belgio (16:00/19:30, Lubiana) Semifinali Mercoledì 4 febbraio

SF1: Francia/Ucraina - Portogallo/Belgio (17:00/20:30, Lubiana)

SF2: Armenia/Croazia - Vincente QF3 (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET

Criteri di spareggio nella fase a gironi di Futsal EURO 2026:

Regolamento ufficiale della competizione: Articolo 21

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinarne la classifica si applicano i seguenti criteri nell'ordine indicato:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

b) differenza reti superiore nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

c) maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

d) Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora in parità, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite del girone tra le squadre rimanenti per determinarne la classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, i criteri da e) a h) si applicano nell'ordine indicato alle due o più squadre ancora in parità;

e) differenza reti superiore in tutte le partite del girone;

f) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

g) punteggio disciplinare inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

h) posizione più alta nel ranking UEFA per nazionali maggiori di futsal UEFA utilizzato per il sorteggio della fase finale.

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti, hanno segnato e subito lo stesso numero di gol, giocano l'ultima partita del girone l'una contro l'altra e sono ancora in parità al termine della partita, la loro classifica finale è determinata ai calci di rigore, a condizione che nessuna altra squadra del girone abbia lo stesso numero di punti al termine di tutte le partite. Se più di due squadre hanno lo stesso numero di punti, si applicano i criteri da a) a h) di cui sopra. Questa procedura è necessaria solo se è necessaria una classifica per determinare le squadre qualificate ai quarti di finale.