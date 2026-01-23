Anteprima prima giornata di UEFA Futsal EURO 2026, sabato: Italia - Portogallo, Ungheria - Polonia

Il Gruppo D di UEFA Futsal EURO 2026 inizia sabato all'Arena Stožice di Lubiana. Il Portogallo inizia a difendere il titolo contro l'Italia, mentre l'Ungheria affronta la Polonia.

Sarà l'ultima tornata di incontri della prima giornata. Domenica si disputeranno le seconde partite dei Gruppi A e B a Riga e Kaunas.

Gruppo D: Italia - Portogallo (14:30, Ljubljana)

È stato proprio all'Arena Stožice nel 2018 che il Portogallo ha conquistato il suo primo titolo europeo di futsal, difeso quattro anni dopo nei Paesi Bassi e intervallato dai successi in Coppa del Mondo FIFA 2021 e nella Finalissima del 2022. Anche se mancano volti noti come il capitano João Matos e l'infortunato Zicky, il Ct Jorge Braz può contare sui due volte campioni André Coelho, Bruno Coelho, Pany Varela e Tiago Brito e su talenti emergenti come Lúcio Rocha.

Non sarà facile partire contro l'Italia, che ha concluso le qualificazioni dietro la Bielorussia e ha superato il Kazakistan agli spareggi grazie a tre parate di Jurij Bellobuono ai calci di rigore. Gli Azzurri, vincitori nel 2003 e nel 2014, non superano la fase a gironi di un torneo da un decennio ma non sono mai da sottovalutare. Tra i suoi giocatori c'è l'intramontabile Alex Merlim, che ha preso parte all'ultimo successo di 12 anni fa.

Salvatore Samperi, Ct Italia: "Il Portogallo ha un bellissimo 'gioco a quattro' con una grande aggressività difensiva. È una squadra strutturata molto bene grazie al duro lavoro che ha svolto negli anni".

Jorge Braz, Ct Portogallo: "L'Italia ha messo insieme un gruppo di giocatori molto esperti che sanno come gestire la competizione. È la prima partita e sappiamo che sarà molto difficile".

Gruppo D: Ungheria - Polonia (17:30, Ljubljana)

Dopo aver perso tutte le partite alle fasi finali del 2005, 2010 e 2016, l'Ungheria cerca di voltare pagina sotto la guida dell'esperto Ct spagnolo Sergio Mullor. La squadra si è assicurata il ritorno alla fase finale battendo la Romania agli spareggi con un gol della vittoria di Baltazár Büki al 39'.

La Polonia si era qualificata solo una volta prima di battere l'Ungheria e accedere all'edizione del 2018 all'Arena Stožice, ma ora è alla terza fase finale consecutiva. Il Ct Błażej Korczyński è stato alla guida in tutte e tre le partecipazioni e può nuovamente contare su Michał Kałuża, Michał Kubik, Mateusz Madziąg, Tomasz Kriezel e Mikołaj Zastawnik.