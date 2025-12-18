Chi ha segnato in più Futsal EURO: Gonçalo Alves, Kike, Roman Mareš, Ricardinho

Quattro giocatori hanno segnato in cinque edizioni diverse di UEFA Futsal EURO.

Tracciamo il profilo dei 'magnifici 4' ed elenchiamo i giocatori che hanno segnato almeno in quattro fasi finali, un numero che il portoghese Bruno Coelho potrebbe raggiungere con l'edizione del 2026.

IN GOL IN CINQUE FASI FINALI DIVERSE DI FUTSAL EURO

Gonçalo Alves (Portogallo) 2003, 2005, 2007, 2010, 2014

Pilastro del Portogallo negli anni 2000 e nei primi anni 2010, Gonçalo ha segnato i suoi primi gol nella fase finale di Futsal EURO del 2003 contro Spagna e Ucraina. Ha realizzato una tripletta contro la padrona di casa Ungheria nel 2005 e due anni dopo, in Portogallo, ha segnato contro la Cechia e nell'epica semifinale contro la Spagna.

Nel 2010, dopo aver trasformato il rigore contro l'Azerbaigian che ha portato il Portogallo alla sua prima finale, Gonçalo ha affrontato nuovamente la Spagna e ha segnato nel finale dell'atto conclusivo del torneo, tentando una rimonta poi non completata. Rimasto a secco di gol nella fase finale del 2012, Gonçalo ha realizzato una doppietta nel pareggio per 4-4 con la Russia nel 2014.

Kike (Spagna) 2001, 2003, 2005, 2007, 2010

Difensore di ruolo, Kike è uno dei due giocatori (insieme al suo compagno di squadra di lunga data, il portiere Luis Amado) ad aver vinto cinque fasi finali, segnando in altrettante edizioni. Nel 2001 ha realizzato due gol contro la Polonia nella corsa al titolo, mentre nel 2003 ha segnato una doppietta contro l'Ucraina (anche se la Spagna poi ha perso in semifinale).

La Spagna ha riconquistato il trofeo nel 2005 e Kike ha segnato contro il Portogallo nella fase a gironi, poi nel 2007 ha realizzato due gol nella partita d'esordio contro l'Ucraina, dando il via a una vittoriosa difesa del titolo. Nel 2010 la Spagna ha conquistato il terzo titolo consecutivo e Kike ha segnato contro Bielorussia e Portogallo nella fase a gironi. Il suo quinto titolo è arrivato nel 2012, anche se l'unico 'gol' è stato un autogol contro l'Ucraina.

Roman Mareš (Cechia) 2001, 2003, 2007, 2012, 2014

Mareš continua a giocare a livello professionistico anche dopo i 50 anni e la sua carriera in nazionale (spesso in coppia con il fratello Michal) è durata dal 1999 al 2019. Il suo primo EURO è stato quello del 2001, quando Mareš ha segnato due gol contro l'Italia, e ne ha realizzati altri due contro la Slovenia nel 2003, quando la Cechia ha raggiunto le semifinali.

Ha giocato una volta nella fase finale casalinga del 2005 senza segnare, ma nel 2007, tornato titolare sotto la guida di Tomáš Neumann, Mareš ha segnato due gol nella sconfitta per 5-3 contro il Portogallo padrone di casa. Nell'EURO del 2012, Mareš ha segnato ancora una volta contro una nazionale ospitante, questa volta la Croazia, e poi è andato in gol contro la stessa squadra nella sua ultima fase finale, nel 2014.

Ricardinho (Portogallo) 2007, 2012, 2014, 2016, 2018

Il miglior marcatore di tutti i tempi delle fasi finali con 22 reti, Ricardinho ha segnato in tutte e cinque le sue partecipazioni a Futsal EURO (nel 2010 era infortunato). Il primo gol risale al 2007, quando ha segnato quattro reti nella fase finale giocata in casa, tra cui un gol di rovesciata in semifinale contro la Spagna (quando anche Gonçalo Alves è andato in gol). Nel 2012, Ricardinho ha segnato contro Azerbaigian e Italia, mentre nel 2014 ha segnato contro gli Azzurri e la Spagna.

L'Europeo del 2016 di Ricardinho è stato memorabile: una tripletta contro la Slovenia, di cui un gol diventato iconico nella sconfitta contro i padroni di casa della Serbia e altre due reti, compreso un altro gol capolavoro, nei quarti di finale persi contro la Spagna. Eppure, in qualche modo, nel 2018 Ricardinho ha superato se stesso: è stato il capocannoniere con sette gol quando il Portogallo ha conquistato il titolo, segnando contro Romania e Ucraina nella fase a gironi, realizzando quattro reti nella vittoria per 8-0 contro l'Azerbaigian nei quarti di finale, e poi segnando al primo minuto della finale prima di uscire per infortunio, quando il Portogallo ha battuto la Spagna ai tempi supplementari.

I grandi gol di Ricardinho a Futsal EURO

IN GOL IN QUATTRO FASI FINALI DI FUTSAL EURO

Arnaldo Pereira (Portogallo) 2007, 2010, 2012, 2014

Saad Assis (Italia) 2007, 2010, 2012, 2014

Pedro Cary (Portogallo) 2012, 2014, 2016, 2018

Kristjan Čujec (Slovenia) 2010, 2012, 2014, 2016

Daniel (Spagna) 2001, 2005, 2007, 2010

Martín Dlouhý (Cechia) 2001, 2003, 2005, 2010

Edu (Azerbaigian) 2014, 2016, 2018, 2022

Adriano Foglia (Italia) 2001, 2003, 2005, 2007

Humberto Honorio (Italia) 2012, 2014, 2016, 2018

Lin (Spagna) 2010, 2012, 2014, 2018

Konstantin Maevski (Russia) 2005, 2007, 2010, 2012

Miguelín (Spagna) 2012, 2014, 2016, 2018

Ortiz (Spagna) 2010, 2012, 2014, 2022

Slobadan Rajčević (Serbia) 2012, 2016, 2018, 2022

Robinho (Russia) 2014, 2016, 2018, 2022

Javi Rodríguez (Spagna) 2001, 2005, 2007, 2010

Vladislav Shayakhmetov (Russia) 2005, 2007, 2010, 2014

Jordi Torras (Spagna) 2005, 2007, 2010, 2012



IN GOL IN DUE FASI FINALI DI FUTSAL EURO

Daniel (Spagna) 2007, 2010

Konstantin Eremeko (Russia) 1996, 1999

Lin (Spagna) 2010, 2018

Javi Rodríguez (Spagna) 2007, 2010

Javi Sánchez (Spagna) 1999, 2001