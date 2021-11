Spareggio Futsal EURO: la Serbia batte la Bielorussia

La Serbia ha conquistato l'ultimo posto disponibile a UEFA Futsal EURO 2022 battendo la Bielorussia agli spareggi.

Mentre le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde della fase di qualificazione a gironi hanno staccato il pass per le fasi finali, in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio, le altre due seconde si sono sfidate per l'ultimo posto disponibile.

La Serbia, ottava fra le seconde classificate, ha ospitato la gara di andata, come stabilito da un sorteggio svoltosi dopo la creazione dei gironi. Dopo questa vittoria, sarà inserita nel Gruppo A insieme al Portogallo campione in carica, all'Ucraina e all'Olanda padrona di casa, con le partite da disputarsi ad Amsterdam.

Ritorno

Mercoledì 17 novembre: Bielorussia - Serbia 2-3 (Minsk)

Dopo i gol di Dragan Tomić e del portiere Nemanja Momčilović nel primo tempo, Stefan Rakić porta il risultato sul 3-0 per gli ospiti, mentre Vladislav Selyuk e Sergei Krikun accorciano nel finale.

Andata

Lunedì 15 novembre: Serbia - Bielorussia 3-1 (Kragujevac)