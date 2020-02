Guida al turno di qualificazione per Futsal EURO 2020

Il cammino verso UEFA Futsal EURO 2022, che si disputerà in Olanda con un nuovo format a 16 squadre, è iniziato con il turno di qualificazione che si è svolto negli ultimi 4 giorni.

Bosnia-Erzegovina, Belgio, Polonia, Albania, Ungheria, Georgia, Lettonia, Moldavia e Norvegia hanno prenotato un posto nella fase a gironi delle qualificazioni per UEFA Futsal EURO 2022 dopo aver vinto i rispettivi gironi di qualificazione.

Altre 14 squadre vanno agli spareggi di qualificazione di aprile e sperano di unirsi alle nove vincitrici dei gironi dei gruppi: le seconde classificate Cipro, Armenia, Grecia, San Marino, Lituania, Germania, Danimarca, Israele e Macedonia del Nord oltre alle cinque migliori squadre al terzo posto - Bulgaria, Inghilterra, Turchia, Svizzera e Montenegro (che hanno superato il Galles grazie al coefficiente superiore, dopo che entrambe le squadre erano alla pari su tutti gli altri criteri, incluso il bilancio disciplinare). Il sorteggio per gli spareggi si svolgerà il 13 febbraio.



Risultati

Le vincitrici dei gironi raggiungono direttamente la fase di qualificazione a gironi (che prevede partite in casa e fuori casa e si giocherà nel 2021) e trovano le 16 squadre qualificate di diritto al turno elite: Azerbaigian, Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia, Kazakistan, Portogallo (campioni in carica), Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

Le nove seconde e le cinque migliori terze (senza contare i risultati contro le quarte classificate) accedono agli spareggi di aprile, che mettono in palio gli ultimi sette posti al turno di qualificazione



Gruppo A

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante)

Agli spareggi: Cypro, Svizzera*

Nel girone anche: Gibilterra

Gruppo B

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Belgio (nazione ospitante)

Agli spareggi: Armenia, Montenegro*

Nel girone anche: Scozia

Gruppo C

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Polonia

Agli spareggi: Grecia

Also in group: Svezia, Malta (nazione ospitante)

Gruppo D

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Albania

Agli spareggi: San Marino, Bulgaria (nazione ospitante)*

Nel girone anche: Andorra

Gruppo E

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Ungheria

Agli spareggi: Lituania (nazione ospitante), Turchia*

Nel girone anche: Irlanda

Gruppo F

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Georgia (nazione ospitante)

Agli spareggi: Germania

Nel girone anche: Kosovo, Austria

Group G

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Lettonia (nazione ospitante)

Agli spareggi: Danimarca

Nel girone anche: Estonia

Gruppo H

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Moldavia (nazione ospitante)

Agli spareggi: Israele, Inghilterra*

Gruppo I

Alla fase a gironi delle qualificazioni: Norvegia

Agli spareggi: Macedonia del Nord (nazione ospitante)

Nel girone anche: Galles

*Cinque terze con il bilancio migliore contro le prime due del proprio girone

Il cammino verso la fase finale in Olanda



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale di Futsal EURO 2018

Sorteggio spareggi turno di qualificazione: 13 febbraio 2020, Nyon

Spareggi turno di qualificazione: aprile 2020

Sorteggio fase di qualificazione a gironi: 14 maggio 2020, Nyon

Fase di qualificazione a gironi, giornate 1 e 2: febbraio 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 3 e 4: aprile 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 5 e 6: settembre 2021

Sorteggio spareggi: settembre 2021, Nyon

Spareggi: ottobre 2021

Sorteggio fase finale: fine 2021, da conf.

Fase finale: 19 gennaio–6 febbraio 2022, Olanda