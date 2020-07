Ricardinho è il Miglior Giocatore di Futsal EURO

Ricardinho (Portogallo) è stato scelto come Miglior Giocatore di UEFA Futsal EURO 2018, premio assegnato in questa edizione per la prima volta nella storia del torneo.

Al quinto Europeo, Ricardinho ha iniziato il cammino con un gol di rabona contro la Romania per poi segnare quattro gol contro l'Azerbaigian nei quarti.

Alla sua prima finale di un grande torneo con il Portogallo, Ricardinho è andato a segno al primo minuto contro la Spagna, arrivando a quota sette nel torneo. In totale ha segnato 22 reti a UEFA Futsal EURO, superato il record del russo Konstantin Eremenko. Ricardinho si è poi infortunato nei supplementari ma il suo Portogallo si è comunque imposto per 3-2.

Chi ha assegnato il premio

Il premio è stato assegnato dal Team Tecnico UEFA composto dall'ex Ct della Spagna campione del mondo Javier Lozano e dal tecnico del Nikars Riga Orlando Duarte, che aveva guidato il Portogallo alla finale di UEFA Futsal EURO 2010.