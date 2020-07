Dove guardare UEFA Futsal EURO 2018

Sarà possibile seguire UEFA Futsal EURO 2018 in tutta Europa e nel mondo grazie alle emittenti partner della UEFA e allo streaming in diretta delle partite su UEFA.com e sul nostro canale YouTube, UEFA.tv.

Nei territori in cui non è presente alcuna copertura (nonché in Bosnia-Erzegovina, Croazia, ERJ Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Slovenia), i tifosi potranno seguire in streaming gratuitamente tutte le partite su UEFA.com e sul canale YouTube UEFA.tv. Gli highlights di ogni partita saranno disponibili su entrambe le piattaforme a partire dalla mezzanotte CET di ogni giornata in tutti i territori.

Dove seguire le partite: emittenti partner ufficiali e territori che possono seguire la competizione in streaming (dati soggetti ad aggiornamenti)

EUROPA

Azerbaijan: CBC Sport

Bosnia-Erzegovina, Croazia, ERJ Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia: SportKlub (tutte le partite della Slovenia e della Serbia, le due semifinali e la finale trasmesse senza restrizioni), UEFA.com/UEFA.tv

Danimarca, Groenlandia, Isole Faroe, Finlandia, Norvegia, Svezia: Viaplay

Francia, Montecarlo, Andorra: L'Equipe (partite in diretta, più clip notture su L'Equipe du Soir)

Italia, San Marino, Città del Vaticano: Fox

Kazakistan: Khabar, www.khabar.kz (solo le partite del Kazakistan)

Lettonia: Best4Sport TV

Polonia: Polsat

Portogallo: RTP (RPT2/RTP Play)

Romania: Pro X/www.voyo.ro

Russia: Match TV, UEFA.com/UEFA.tv

Slovenia (radio): RTV Slovenia

Spagna, Andorra: DMax, Mega/Atresplayer

Turchia: S Sport/www.ssport.tv

Ucraina: TRBC Ukraine (Football 1/Football 2/www.oll.tv)

TERRITORI EXTRAEUROPEI



Algeria, Bahrain, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (compresa la Striscia di Gaza e la Cisgiordania), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan meridionale Sudan , Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen: beIN Sports

Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela: ESPN

Cina: Super Sports

Stati Uniti (compreso Porto Rico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Midway e Guam): ESPN, Univision

TUTTI GLI ALTRI TERRITORI

Dove non sono stati venduti i diritti: streaming gratuito su UEFA.com/UEFA.tv

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche.