Record e statistiche UEFA Futsal EURO

Diamo un'occhiata a tutti i record stabiliti in oltre 25 anni di storia di UEFA Futsal EURO, dal primo torneo del 1996 alla prima fase finale con status di torneo risalente al 1999, alla fase finale a 16 squadre che si è svolta nei Paesi Bassi nel 2022, fino alle qualificazioni in corso per l'edizione del 2026 ospitata da Lettonia e Lituania.

L’anno indicato fa sempre riferimento alla fase finale. Le statistiche comprendono anche l'edizione del 1996 che non aveva ancora lo status di Campionato Europeo.

Finali

Fasi finali a 16 squadre

2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Olanda

Fasi finali a 12 squadre

2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia2016: Spagna - Russia 7-3; Belgrado, Serbia

2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio

2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia

2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria

Fasi finali a 8 squadre

2007: Spagna - Italia 3-1; Porto, Portogallo

2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia

2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia

2001: Spagna - Ucraina 2-1 (golden gol); Mosca, Russia

1999: Russia - Spagna 3-3 (dts: 4-3); Granada, Spagna

Fase finale a 6 squadre

1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna

*Torneo Europeo UEFA di Futsal; a partire dal 1999 riceve lo status di Campionato

Più gol in una fase finale

Serbia 2016, 129

Guarda i sette gol della Spagna nella vittoria del titolo del 2016

RECORD PER SQUADRA

Titoli

Spagna 7

Italia, Portogallo 2

Russia 1

Finali giocate

Spagna 9

Russia 7

Italia, Portogallo 3

Ucraina 2

Semifinali giocate

Spagna 12

Russia 10

Italia 8

Portogallo 5

Ucraina 4

Cechia, Kazakistan 2

Azerbaijan, Belgio, Croazia, Olanda, Serbia 1

Presenze nelle fasi finali (max 12, compreso 2022)

12: Italia, Russia, Spagna

11: Ucraina

10: Portogallo

8: Cechia

7: Jugoslavia/Serbia, Slovenia

6: Azerbaijan, Croazia, Olanda

5: Belgio

4: Romania

3: Ungheria, Kazakistan, Polonia

1: Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Francia, Georgia, Slovacchia, Turchia

RECORD PER GIOCATORI

Titoli

Luis Amado (Spagna) 5 (2001, 2005, 2007, 2010, 2012)

Kike (Spagna) 5 (2001, 2005, 2007, 2010, 2012)

Daniel (Spagna) 4 (2001, 2005, 2007, 2010)

Juanjo (Spagna) 4 (2007, 2010, 2012, 2016)

Ortiz (Spagna) 4 (2007, 2010, 2012, 2016)

Javi Rodríguez (Spagna) 4 (2001, 2005, 2007, 2010)

Torras (Spagna) 4 (2005, 2007, 2010, 2012)

Julio (Spagna) 3 (2001, 2005, 2010)

Lin (Spagna) 3 (2010, 2012, 2016)

Capocannonieri per torneo (solo fasi finali)



Ricardinho (Portogallo) 22

Konstantin Eremenko (Russia) 20

Eder Lima (Russia) 17

Daniel (Spagna) 16

Serhiy Koridze (Ucraina) 15

Javi Rodríguez (Spagna) 13

Gonçalo (Portogallo) 12

Migliori marcatori di sempre (comprese qualificazioni)



Konstantin Eremenko (Russia) 44

Serhiy Koridze (Ucraina) 39

Florin Matei (Romania) 36

Igor Moskvychov (Ucraina) 32

Ricardinho (Portogallo) 32

Archil Sebiskveradze (Georgia) 32*

Zoltán Dróth (Ungheria) 31*

Dario Marinović (Croazia) 29

*Comprese le qualificazioni per il 2026

Più presenze (solo fasi finali)

Luis Amado solleva la coppa nel 2012 SPORTSFILE

Ortiz (Spagna) 35

Luis Amado (Spagna) 33

Kike (Spagna) 29

Sergei Abramov (Russia) 26

João Matos (Portogallo) 26

Daniel (Spagna) 24

Gonçalo (Portogallo) 24

Ivan Milovanov (Russia) 24

João Benedito (Portogallo) 23

Aleksandr Fukin (Russia) 23

Lin (Spagna) 23



Più presenze, qualificazioni comprese

Ortiz (Spagna) 55

João Matos (Portogallo) 50*

Luis Amado (Spagna) 47

Rizvan Farzaliyev (Azerbaijan) 47

Aigars Bondars (Lettonia) 43

Florin Matei (Romania) 43

Robert Lupu (Romania) 42

* Comprese le qualificazioni per il 2026

Capocannoniere generale per edizione



2022 (qualificazioni): Germans Matjušenko (Lettonia), Archil Sebiskveradze (Georgia) 10

2018: Bruno Coelho (Portogallo) 11

2016: Ricardinho (Portogallo) 11

2014: Kristjan Čujec (Slovenia), Sergio Lozano (Spagna) 9

2012: Cihan Özcan (Turchia), Darko Rangotov (Macedonia del Nord) 8

2010: Cleyton Baptistella (Italia), Joel Queirós (Portogallo) 10

2007: Cihan Özcan (Turchia) 15

2005: Edwin Grünholz (Olanda) 10

2003: Serhiy Koridze (Ucraina) 17

2001: Serhiy Koridze (Ucraina) 13

1999: Konstantin Eremenko (Russia) 20

1996: Konstantin Eremenko (Russia) 23

Capocannonieri delle fasi finali

The best of Futsal EURO 2018

2022: Birzhan Orazov (Kazakistan) 7

2018: Ricardinho (Portogallo) 7

2016: Miguelín (Spagna)*, Mario Rivillos (Spagna)*, Alex (Spagna), Ricardinho (Portogallo), Serik Zhamankulov (Kazakistan) 6

2014: Eder Lima (Russia) 8

2012: Torras (Spagna)*, Dario Marinović (Croazia) 5

2010: Saad Assis (Italia), Biro Jade (Azerbaijan), Javi Rodríguez (Spagna), Joel Queirós (Portogallo) 5

2007: Cirilo (Russia), Daniel (Spagna), Predrag Rajić (Serbia) 5

2005: Nando Grana (Italia) 6

2003: Serhiy Koridze (Ucraina) 7

2001: Serhiy Koridze (Ucraina) 7

1999: Konstantin Eremenko (Russia) 11

1996: Konstantin Eremenko (Russia) 8

*Ha vinto/condiviso la Scarpa d'Oro per gli assisst

Record di gol per partita

Qualificazioni: Konstantin Eremenko (Russia) 7 contro Moldavia, 1996

Fase finale: Serhiy Koridze (Ucraina) 5 contro Portogallo, 2003

Gol più veloce della fase finale

Felipe (Azerbaijan) contro Serbia 2012, 8 secondi

Età (solo fase finale)

Calciatore più anziano: Andrey Tveryankin (Azerbaijan) contro Serbia, 03/02/2012, 44 anni e 334 giorni

Marcatore più anziano: Mico Martić (Croazia) contro Polonia, 22/02/2001, 36 anni e 364 giorni

Calciatore più giovane: Dennis Berthod (Italia) contro Finlandia, 20/01/2022, 18 anni 173 giorni

Marcatore più giovane: Adriano Foglia (Italia) contro Russia, 22/02/2001, 19 anni e 303 giorni

RECORD PER PARTITA

Vittoria più ampia

Qualificazioni: Russia - Moldavia 31-0 (1996)

Fase finale: Spagna - Bielorussia 9-1 (fase a gironi 2010), Georgia - Spagna 0-8 (fase a gironi 2022)

Partita con più gol in un torneo finale

Serbia - Azerbaijan 8-9, fase a gironi 2012

Partita a eliminazione diretta con più gol in un torneo finale

Russia - Olanda 9-6, semifinale 1999

Pareggio con più gol

Kazakistan - Spagna 5-5 dts, semifinale 2018; Bielorussia - Portogallo 5-5, fase a gironi 2010

Record di pubblico sugli spali



Qualificazioni: Cechia - Kazakistan, Almaty 2018, 10.231

Fase finale: Croazia - Russia, Zagabria 2012 (semifinale), 14.300

Finale: Italia - Russia, Anversa 2014, 11.558

Record complessivo di pubblico per una fase finale: Serbia 2016, 113.820

Partite della fase finale decise ai rigori

2018

Semifinale: Spagna - Kazakistan 3-1

Highlights 2018: la Spagna elimina il Kazakistan

2012

Quarti di finale: Croazia* - Ucraina 3-1

2010

Semifinale: Portogallo - Azerbaijan 5-3

Quarti di finale: Spagna - Russia 7-6 

Quarti di finale: Azerbaijan - Ucraina 4-2 

Quarti di finale: Cechia - Italia 3-1

2007

Semifinale: Spagna - Portogallo* 4-3

2001

Semifinale: Ucraina - Italia 5-4 

1999

Finale: Russia - Spagna* 4-2

*nazione ospitante

Bilancio

Spagna V3 S1

Croazia V1 S0

Cechia V1 S0

Azerbaijan V1 S1

Portogallo V1 S1

Russia V1 S1

Ucraina V1 S2

Kazakistan V0 S1

Italia V0 S2

Tutte le partite della fase finale decise ai supplementari

2018

Finale: Portogallo - Spagna 3-2

2016

Semifinale: Russia - Serbia* 3-2 

2014

Semifinale: Russia - Spagna 4-3

2012

Finale: Spagna - Russia 3-1 

2001

Finale: Spagna - Ucraina 2-1

Finale terzo posto: Russia* - Italia 2-1

1996

Finale terzo posto: Belgio - Italia 3-2

Finale quinto posto: Ucraina - Olanda 4-3

*nazione ospitante

Bilancio

Russia V3 S1 (rigori compresi V4 S2)

Spagna V2 S2 (rigori compresi V5 S3)

Belgio V1 S0

Portogallo V1 S0 (rigori compresi V2 S1)

Ucraina V1 S1 (rigori compresi V2 S3)

Olanda V0 S1

Serbia V0 S1

Italia V0 S2 (rigori compresi V0 S4)

Le presenze giocatori includono tutte le apparizioni in una partita a prescindere dal momento dell'ingresso in campo.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025