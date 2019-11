Format e regolamento

I Campionati Europei UEFA di Futsal, che si disputano ogni due anni, mettono in mostra i migliori giocatori di Futsal del continente sin dall'inaugurazione del torneo nel 1996. Per l’edizione del 2022 è stato introdotto un nuovo format di qualificazione, comprensivo di un turno di qualificazione, uno spareggio di qualificazione, una fase a gironi in casa e in trasferta e uno spareggio.

La fase finale è passata da otto a 12 squadre nel 2010, ed è stata spostata a gennaio per occupare un periodo libero nel calendario delle competizioni UEFA. Si parte con quattro gironi da tre squadre, e le prime due accedono ai quarti di finale. Da questa fase si va avanti ad eliminazione diretta e in caso di pareggio la qualificazione si decide ai rigori. In finale, invece, si gioca un supplementare da dieci minuti prima dei rigori in caso di pareggio.

Regolamenti

Il regolamento dei Campionati Europei UEFA di Futsal viene inizialmente redatto dall'Amministrazione UEFA, che lo sottopone all'attenzione della Commissione UEFA Competizioni Squadre Nazionali. Dopo l'approvazione, il regolamento viene inoltrato al Comitato Esecutivo UEFA per la ratifica.