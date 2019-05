I migliori marcatori dell'Italia

Daniele De Rossi ha annunciato l'addio alla Roma, e UEFA.com coglie l'occasione per celebrarlo ulteriormente con la classifica dei migliori marcatori della Storia della Nazionale italiana, in cui figura da protagonista.

Il centrocampista della Roma ha disputato 117 partite con la maglia azzurra, quarto in assoluto dopo Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Paolo Maldini. Ma non solo, De Rossi è tra i migliori realizzatori di sempre. Con ben 21 reti segnate, un bottino considerevole per un centrocampista, si piazza a pochi passi dalla top 10 assoluta dei migliori marcatori della storia dell'Italia.

Il miglior realizzatore in assoluto con la maglia Azzurra è Gigi Riva con 35 reti in 42 presenze davanti a Giuseppe Meazza (33) e Silvio Piola (30). Completano la top 5 Roberto Baggio e Alessandro Del Piero con 27 gol a testa.

De Rossi è 12esimo e a soli due gol dalla top 10, con la nona posizione occupata da due grandi bomber della storia del calcio italiano come Christian Vieri e Francesco Graziani con 23 reti.

I migliori marcatori della Nazionale italiana di calcio