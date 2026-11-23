Il sorteggio delle qualificazioni a UEFA EURO 2028 si terrà presso l’International Convention Centre di Belfast, domenica 6 dicembre alle ore 18:00 CET (17:00 ora locale).

La procedura integrale

Il sorteggio definirà la composizione dei 12 gironi delle qualificazioni.

Quali squadre partecipano al sorteggio della fase a gironi di qualificazione a EURO?

Tutte le 54 federazioni partecipanti accederanno alla fase a gironi delle qualificazioni europee, comprese le quattro nazioni che ospiteranno la fase finale (Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles).

Come verranno suddivise le squadre partecipanti nei 12 gironi?

Prima del sorteggio, tutte le squadre verranno distribuite in cinque fasce, in base alla classifica provvisoria complessiva della UEFA Nations League 2026/27, rilevata al termine fase a leghe (Articolo 19.02 del regolamento della UEFA Nations League 2026/27).

Nelle fasce da 1 a 4 ci saranno 12 squadre ciascuna, mentre in quinta fascia ci saranno sei squadre.

Il sorteggio definirà sei gironi da quattro squadre e sei da cinque.

Le quattro nazioni ospitanti, nonché l’Irlanda del Nord, saranno sorteggiate in gironi diversi.

Le quattro vincitrici dei quarti di finale della Nations League (rappresentate ai fini del sorteggio da un segnaposto per ciascun accoppiamento dei quarti di finale) saranno sorteggiate nei gironi da quattro.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Inghilterra, Portogallo, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Grecia, Italia, Danimarca, Croazia

Fascia 2: Galles, Serbia, Turchia, Repubblica Ceca, Svizzera, Svezia, Austria, Irlanda del Nord, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Ungheria, Repubblica d'Irlanda

Fascia 3: Ucraina, Scozia, Kosovo, Polonia, Israele, Romania, Georgia, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania, Islanda, Slovacchia

Fascia 4: Estonia, Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Finlandia, Moldavia, Armenia, Bulgaria, Kazakistan, Lussemburgo, Lettonia, San Marino

Fascia 5: Malta, Azerbaigian, Lituania, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein

L'Inghilterra ha chiuso al primo posto nella classifica generale provvisoria della UEFA Nations League 2026/27 UEFA via Getty Images

Perché le qualificazioni iniziano in momenti diversi?

Al momento del sorteggio (dicembre 2026), 24 squadre dovranno ancora disputare alcune partite di Nations League nel marzo 2027: otto parteciperanno ai quarti di finale della Lega A, otto agli spareggi tra la Lega A e la Lega B e otto agli spareggi tra la Lega B e la Lega C.

Le quattro vincitrici dei quarti di finale della Lega A si qualificheranno alla fase finale di giugno 2027.

La concomitanza delle partite delle qualificazioni europee e della Nations League nei mesi di marzo e giugno 2027 richiede l’applicazione di diversi principi e condizioni per il sorteggio e la programmazione delle partite:

• I gironi da cinque squadre inizieranno a marzo 2027; quelli da quattro a settembre 2027. Ciò garantisce che ogni squadra possa concludere la propria fase a gironi delle qualificazioni europee nel novembre 2027.

• Le quattro vincitrici dei quarti di finale di Nations League, che si disputeranno nel marzo 2027, saranno inserite in un girone da quattro. Verranno quindi utilizzati dei “segnaposto” per gli accoppiamenti dei quarti di finale, con le vincitrici che entreranno a far parte di gironi da quattro (consentendo loro di partecipare alla fase finale di giugno).

• Nei gironi da cinque squadre, ogni squadra avrà i due giorni di riposo, solitamente riservati alle amichevoli, nel mese di marzo, affinché sia disponibile per le partite di Nations League.

• Ogni girone da cinque può includere al massimo una squadra che sia stata eliminata nei quarti di finale di Nations League o che partecipi agli spareggi tra la Lega A e la Lega B e tra la Lega B e la Lega C.

Quando si disputeranno le partite di qualificazione a EURO 2028?

Giornata 1: 26 marzo 2027

Giornata 2: 29 marzo 2027

Giornata 3: 11-12 giugno 2027

Giornata 4: 14-15 giugno 2027

Giornata 5: 23-25 settembre 2027

Giornata 6: 26-28 settembre 2027

Giornata 7: 30 settembre-2 ottobre 2027

Giornata 8: 3-5 ottobre 2027

Giornata 9: 11-13 novembre 2027

Giornata 10: 14-16 novembre 2027

Spareggi: 23-28 marzo 2028

Come si qualificano le squadre per la fase finale di UEFA EURO 2028?

Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde (20 squadre in totale) si qualificheranno direttamente alla fase finale attraverso la fase a gironi di qualificazione. Le otto seconde classificate con il miglior piazzamento saranno determinate dalla classifica generale delle qualificazioni europee (Articolo 23 del regolamento del Campionato europeo di calcio UEFA).

Sulle quattro nazioni che ospiteranno la fase finale del torneo

Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si siano qualificate come prime classificate nei gironi o come migliori seconde al termine della fase a gironi delle qualificazioni, indipendentemente dal numero di squadre delle nazioni ospitanti che si saranno qualificate.

Ciò significa che, al termine della fase a gironi delle qualificazioni, tra le 20 e le 22 squadre avranno la certezza di un posto nella fase finale.

UEFA EURO 2028 si giocherà in quattro nazioni

In che modo le squadre possono qualificarsi per EURO 2028 anche attraverso la Nations League?

I restanti posti per la fase finale saranno assegnati tramite spareggi tra le altre seconde classificate dei gironi di qualificazione e il numero necessario di squadre in base ai risultati ottenuti nella Nations League – in linea di principio, le vincitrici dei gironi della Nations League meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la fase finale né si sono già assicurate un posto negli spareggi in qualità di seconde classificate dei gironi delle qualificazioni europee con il punteggio più basso. Per ulteriori dettagli, fare riferimento all’articolo 16.02 del Regolamento del Campionato Europeo di Calcio UEFA.

A seconda del numero di posti occupati dalle nazioni ospitanti, il numero di posti per la fase finale del torneo deciso agli spareggi può variare tra due e quattro, secondo questi tre scenari:

• Se vengono utilizzati entrambi gli slot di qualificazione riservati alle nazioni ospitanti: otto squadre si sfidano in due percorsi per due posti alla fase finale del torneo, con semifinali e finali in gara unica. Le otto squadre saranno da due a quattro seconde classificate delle qualificazioni europee e da un numero compreso tra quattro e sei tra le migliori vincitrici dei gironi della Nations League non qualificate (a seconda che una delle nazioni ospitanti che usano i posti riservati nelle qualificazioni, abbia concluso la fase a gironi tra le prime quattro posizioni che danno diritto agli spareggi).

• Se viene utilizzato un solo slot di qualificazione riservato alle nazioni ospitanti: 12 squadre si sfidano in tre percorsi per tre posti alla fase finale del torneo, con semifinali e finali in gara unica. Le 12 squadre saranno composte da un numero compreso tra tre e quattro seconde classificate delle qualificazioni europee e da un numero compreso tra otto e nove tra le migliori vincitrici non qualificate dei gironi della Nations League.

• Se non viene utilizzato alcuno slot di qualificazione riservato alle nazioni ospitanti: otto squadre disputano quattro spareggi con gare in casa e in trasferta. Le vincitrici avanzano alla fase finale. Le otto squadre saranno le rimanenti quattro seconde delle qualificazioni europee e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League non qualificate.

Dove giocheranno le nazioni ospitanti se si qualificheranno per la fase finale?

In conformità con l'Articolo 18 del regolamento del torneo, se una nazione ospitante si è qualificata al momento del sorteggio della fase finale, alle quattro nazioni ospitanti, oltre che all’Irlanda del Nord, viene riservato un posto designato, che consente loro di disputare tutte e tre le partite della fase a gironi in uno o più stadi selezionati:

Inghilterra (Gruppo B): Manchester City Stadium (1), Wembley Stadium (2)

Irlanda del Nord (Gruppo D): Tottenham Hotspur Stadium (1), Villa Park (1), Wembley Stadium (1)

Repubblica d'Irlanda (Gruppo E): Dublin Arena (3)

Scozia (Gruppo F): Hampden Park (3)

Galles (Gruppo A): National Stadium of Wales (3)

Se la squadra di casa e/o l’Irlanda del Nord si qualificheranno tramite gli spareggi, saranno comunque assegnate al proprio girone designato, ma non disputeranno tutte le partite della fase a gironi nelle sedi sopra menzionate.

Dopo la fase a gironi, il torneo si trasformerà in una competizione a eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. Il percorso verso la finale è prestabilito, in modo che le squadre e i tifosi possano prevedere il proprio percorso fino alla finale. Il calendario completo delle partite è disponibile qui.