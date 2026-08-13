eEURO 2026: preparati a rappresentare la tua nazione
giovedì 13 agosto 2026
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eEURO 2026 prenderà il via quest'estate, con le finals in programma a Londra il 12 dicembre.
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Quest'anno va in scena la terza edizione di eEURO, la competizione di eSport per nazionali UEFA. Con ben 47 federazioni partecipanti, sarà l'edizione più grande fino a oggi.
Anche se il danese Anders Vejrgang ha vinto le prime due edizioni, la concorrenza a UEFA eEURO 2026 promette di essere ancora più agguerrita, con molti dei migliori giocatori del mondo pronti a rappresentare la propria nazione nella speranza di ottenere un posto alle finals del 12 dicembre 2026 a Londra.
Cosa devi sapere
La competizione è completamente integrata nell'ecosistema EA SPORTS FC Pro e il vincitore si qualificherà ai play-in del campionato mondiale EA SPORTS FC Pro.
Tutte le fasi si giocheranno in modalità Ultimate Team, con la modalità EA SPORTS FC Pro Draft nelle finals.
Format del torneo
Fase 1: selezione della squadra nazionale (29-30 agosto 2026)
Le nazioni conducono una selezione per confermare i propri rappresentanti alla UEFA e a EA.
Le nazionali che invece scelgono di far gestire la selezione direttamente da UEFA ed EA vedranno i rappresentanti selezionati attraverso le qualificazioni online che si terranno il 29-30 agosto.
Fase 2: fase a gironi online (17-18 ottobre 2026)
Tutte le nazionali partecipanti si affronteranno il 17 e 18 ottobre per determinare le otto squadre che accederanno alla fase finale.
Il format della fase a gironi online prevede degli Swiss Group Stage nella prima giornata, per poi passare a un tabellone a doppia eliminazione nella seconda giornata. La competizione si concluderà una volta determinate le otto migliori nazionali.
Fase 3: finals(12 dicembre 2026)
Le finals di UEFA eEURO 2026 si svolgeranno presso i BBC Studios di Londra il 12 dicembre. Sarà un evento di una sola giornata con un tabellone a eliminazione diretta.
Gli accoppiamenti saranno determinati in base agli FC Pro Rankings, con una data e un'ora di riferimento stabilite prima della competizione.
Le finali saranno trasmesse in streaming sui canali YouTube di UEFA ed EA, sul canale TikTok della UEFA e sul canale Twitch di EA.
Qualificazioni online: registrati ora
Le federazioni elencate di seguito determineranno i propri rappresentanti nazionali per eEURO 2026 attraverso qualificazioni online.
• Armenia
• Finlandia
• Ungheria
• Islanda
• Kosovo
• Lettonia
• Liechtenstein
• Montenegro
• Irlanda del Nord
• San Marino
I giocatori idonei in possesso di un passaporto di una delle federazioni nazionali indicate sono invitati a registrarsi e partecipare alle qualificazioni, per avere l'opportunità di rappresentare il proprio paese a eEURO 2026.
Per partecipare alle qualificazioni online, utilizzare il seguente link di registrazione: https://battlefy.com/euro/26
Per tutte le altre nazionali partecipanti, ulteriori informazioni saranno pubblicate sui rispettivi canali di comunicazione delle federazioni.