Il danese Anders Vejrgang si riconferma campione a eEURO 2025

Dopo aver vinto l'edizione inaugurale del 2024, il danese Anders Vejrgang ha trionfato nuovamente a eEURO 2025, battendo il giocatore dei Paesi Bassi, Emre Yilmaz, al termine di una finale epica giocata nella cornice dello stadio di Twickenham, a Londra.

Emre Yilmaz aveva sconfitto Vejrgang per 2-1 nella finale dell’eChampions League del 2025, ma il giocatore danese si è preso la rivincita aggiudicandosi la competizione. Dopo essere stato in svantaggio per 8-5, Yilmaz ha segnato tre volte nel finale, portando la partita ai tempi supplementari. Tuttavia, Vejrgang ha cambiato marcia nei tempi supplementari, aggiudicandosi la vittoria per 12-9.

"Non mi sembrava vero; era come se fossi in un film o qualcosa del genere", ha dichiarato Vejrgang riflettendo sugli ultimi minuti dei tempi regolamentari, aggiungendo: "Sono davvero orgoglioso della mia mentalità e onestamente penso che questa sia la partita di più alto livello nella storia dell’FC".

Risultati

Quarti di finale

Vejrgang (Danimarca) - Gianluca (Svizzera) 7-6

Yuval (Israele) - Obrun2002 (Italia) 7-4

Emre Yilmaz (Paesi Bassi) - Rvplegend10 (Romania) 8-7

Stingrayjnr (Inghilterra) - Jonny (Germania) 8-3

Semifinali

Vejrgang (Danimarca) 5-2 Yuval (Israele)

Emre Yilmaz (Paesi Bassi) - Stingrayjnr (Inghilterra) 11-4

Finale

Vejrgang (Danimarca) - Emre Yilmaz (Paesi Bassi) 12-9