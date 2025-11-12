Svelata la brand identity di UEFA EURO 2028 a Londra

UEFA EURO 2028 è stato ufficialmente inaugurato con eventi e iniziative nel Regno Unito e in Irlanda.

Scarica il calendario completo del torneo

Il calendario delle partite di UEFA EURO 2028 è stato annunciato mercoledì – con 51 partite e 24 squadre per 31 giorni – mentre la brand identity del torneo è stato svelata ai tifosi esattamente alle 20:28 ora locale sui giganteschi schermi Piccadilly Lights nel cuore dell'iconica Piccadilly Circus di Londra.

Contemporaneamente, in tutto il Regno Unito e in Irlanda, il nuovo logo e i loghi delle città ospitanti sono stati presentati in occasione di eventi locali, tra cui proiezioni luminose su monumenti famosi e installazioni di schermi digitali nei centri cittadini.

La brand identity di UEFA EURO 2028 celebra ciò che rende speciale il calcio: emozione, unità e gioia di un'esperienza condivisa. Nell'estate del 2028, parleremo tutti di calcio e l'identità visiva è espressione della passione dei tifosi, le cui voci, i cui cori e la cui energia danno vita a questo sport.

Una replica dell'iconico trofeo Henri Delaunay a Londra UEFA via Getty Images

Al centro del marchio c'è il logo di UEFA EURO 2028, con l'iconico Trofeo Henri Delaunay, un design dinamico che cattura lo spirito di festa e di unione, reso vivo da colori vivaci ispirati alle nazioni ospitanti. Questa brand identity rafforza il messaggio che il calcio è un linguaggio che unisce il mondo.

Il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: "Il calcio è un linguaggio universale. Esprime passione, abilità, coraggio, solidarietà e rispetto meglio di qualsiasi altro, e ci ricorda costantemente che le nostre differenze sono esattamente ciò che rende il nostro sport così bello. A UEFA EURO 2028, parleremo tutti il linguaggio del calcio: forte, chiaro e unito".

"Le nazioni ospitanti, dove il calcio ha preso forma per la prima volta, sono ansiose di accogliere milioni di tifosi in stadi leggendari, offrendo il palcoscenico ideale per un festival di emozioni, vividamente racchiuso nel design che abbiamo presentato oggi. I tifosi saranno il cuore pulsante di questo torneo. Nell'organizzazione delle partite – incluso un nuovo e più comodo orario di inizio per la finale [18:00 CET] – e nei servizi offerti nelle città ospitanti e negli stadi, vogliamo massimizzare l'esperienza dei tifosi, nelle sedi e in tutto il mondo, affinché più persone che mai possano godersi appieno quello che promette di essere uno degli eventi più grandiosi dell'anno".

Lo schermo gigante di Picadilly Circus in occasione del lancio della brand identity di UEFA EURO 2028 UEFA via Getty Images

Debbie Hewitt MBE, Presidente di UK & Ireland 2028 Limited, ha dichiarato: "Oggi si celebra un traguardo importante per il calcio nel Regno Unito e in Irlanda, con il lancio di UEFA EURO 2028. Collaborando con la UEFA e i nostri partner calcistici e governativi, realizzeremo il miglior EURO di sempre. Sarà un torneo per i tifosi e una festa di tutto ciò che amiamo di questo sport: la sua passione e la sua capacità di unire le persone".

"Organizzeremo un evento stimolante: un UEFA EURO accogliente, sicuro e sostenibile che offrirà benefici duraturi per la comunità ben oltre il campo. Il conto alla rovescia è iniziato per quella che sarà un'estate calcistica indimenticabile".

Michael Owen, ambasciatore di UEFA EURO 2028, ha aggiunto: "L'annuncio delle città e degli stadi è un momento molto emozionante. Ora sappiamo dove si giocheranno le partite, le date e i vari turni. Siamo i padroni di casa di EURO ed è davvero un'emozione".

John Collins, ex nazionale scozzese e ambasciatore di UEFA EURO 2028, ha invitato tutti a visitare il suo paese: "Vogliamo dare il benvenuto al resto del mondo. In Scozia non c'è solo Hampden a Glasgow, c'è una splendida capitale a un'ora di auto. Se vi spostate due ore a nord potrete ammirare le nostre splendide vallate, i nostri laghi e le nostre montagne".

"Spero che non ci siano solo i tifosi, ma anche famiglie che potranno venire a vedere il nostro splendido paese e provare la nostra meravigliosa e cordiale ospitalità".

Infine, Ashley Williams, ex capitana del Galles e ambasciatrice di UEFA EURO 2028, ha dichiarato: "I tifosi del Galles sono speciali, sono i migliori con cui abbia mai giocato. Sono molto disponibili con le squadre ospiti, sono quelli che tifano di più per la loro squadra e capiscono sempre quando ha bisogno di una piccola spinta, allora arriva l'inno nazionale. Siamo tutti uniti, squadra e tifosi. Quello che sta facendo il Galles è davvero speciale".