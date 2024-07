Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane sul suo ruolo di capitano e su cosa significherebbe vincere EURO 2024

Dopo il gol di Ollie Watkins al 90° minuto contro i Paesi Bassi, Harry Kane ha esultato più di quanto non lo avesse mai fatto per un suo gol.

Dopo essere stato sostituito all'81° minuto, è stato uno dei primi a uscire dalla panchina per festeggiare e, una volta che Watkins è emerso dalla folla di giocatori sopra di lui, il capitano dell'Inghilterra ha abbracciato il suo compagno di reparto e gli ha detto qualcosa.

Kane e Ollie Watkins dopo il gol della vittoria dell'Inghilterra contro i Paesi Bassi AFP via Getty Images

"Ad essere sincero, non ricordo cosa gli ho detto di preciso, ma sicuramente gli ho detto che meritava di segnare", ha detto Kane a EURO2024.com. "Complimenti a Ollie: non è facile non essere titolare e aspettare con pazienza la propria occasione, quindi entrare e sfruttarla come ha fatto lui. È stato merito suo e ovviamente un grande risultato per la squadra".

È un segno della sua generosità il fatto che Kane abbia festeggiato con tanta enfasi, proseguendo nelle interviste post-partita dove ha rivolto tutte le lodi a Watkins, senza quasi menzionare il fatto che sia stato il suo rigore nel primo tempo a riportare le squadre in parità. Ci sono attaccanti la cui felicità per il raggiungimento della finale sarebbe stata leggermente affievolita dal fatto di non essere stato in campo nel momento decisivo. Non Kane, per il quale una squadra è sempre un collettivo che va oltre l'undici titolare in campo. Questo significa essere un vero leader.

"Essere una squadra significa questo", ha spiegato il 30enne. "Significa remare tutti nella stessa direzione. Tutti cercano di raggiungere lo stesso obiettivo. Non ci sono ego che prevaricano. Vogliamo che chiunque faccia la differenza".

"È cresciuto moltissimo in quel ruolo", ha detto Southgate. "E devo dire che nelle ultime settimane è stato particolarmente eccezionale, riconoscendo più che mai il valore del gruppo. Abbiamo perso un paio di veterani d'esperienza a causa di infortuni, come Henderson e Maguire. Quindi ha avuto ancora più responsabilità ma ha affrontato la sfida in modo eccellente".

I tre gol di Kane a EURO 2024

La squadra viene prima di tutto, ma non dimentichiamo che Kane è a tre gol con Dani Olmo, quindi una sottotrama della finale di domenica è la corsa alla classifica marcatori Alipay+. Ciononostante, Kane è molto chiaro sulle sue priorità a Berlino.

"Quando si arriva così lontano in un torneo, non si pensa alla classifica marcatori", ha detto Kane. "Si pensa solo a vincere la coppa. Ovviamente, come attaccante mi piacerebbe segnare domenica, ma se qualcun altro segna e vinciamo, non sarò deluso".

Kane ha ammesso che il dolore per la sconfitta nella finale di EURO 2020 ai rigori a Wembley è una motivazione in più, ma una cosa è certa per il capitano: se l'Inghilterra vincerà, sarà merito del gruppo.

"Tutti vogliono raggiungere lo stesso obiettivo", ha concluso. "E che si giochi un minuto o tutti, se vinciamo, festeggeremo tutti insieme e saremo tutti estremamente felici. Questa è la cosa più importante".

