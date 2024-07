Il fondo per il clima di UEFA EURO 2024 investe 7 milioni di euro a favore dei club tedeschi e delle federazioni regionali

La terza e ultima tranche di fondi per il clima di UEFA EURO 2024 ha offerto a 30 club dilettantistici in Germania una quota di 698.000 euro da investire in infrastrutture sostenibili, per migliorare le operazioni relative a energia, acqua, rifiuti e mobilità.

In totale, la UEFA ha distribuito oltre 4,9 milioni di euro a 190 club della nazione ospitante in tre tranche. Altri 100.000 euro sono stati donati a ciascuna delle 21 federazioni regionali tedesche, portando il valore totale del fondo per il clima a poco più di 7 milioni di euro.

Oltre 5000 candidature

Dall’inizio del 2024, i club di base della nazione ospitante potevano richiedere sostegno finanziario per progetti a tutela del clima.

Nel corso delle tre tranche di finanziamenti, 5586 club dilettantistici di tutta la Germania hanno richiesto una parte dei fondi.

A marzo sono stati presentati 2.307 progetti, di cui 80 finanziati, mentre a maggio sono stati 2019, di cui 81 finanziati. I club potevano chiedere fino a 250.000 euro per i loro progetti e dovevano contribuire al 10% dei costi totali, con un tetto massimo di 5000 euro.

Attraverso questi investimenti nella sostenibilità delle infrastrutture, e tenendo conto del loro ciclo di vita medio, si stima che verranno risparmiate circa 60.000 tonnellate di emissioni di CO2. La cifra equivale al consumo di elettricità di oltre 11.000 case in un anno o alle emissioni di oltre 14.000 veicoli a benzina in un anno.

Una relazione completa sull’iniziativa del Fondo per il clima sarà disponibile dopo la conclusione di tutte le proposte programmate e finanziate.

La stragrande maggioranza delle richieste di progetti accolte ruota intorno alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’efficientamento energetico o il passaggio alle energie rinnovabili. I club potevano presentare domanda per più progetti.

Oltre 100 progetti hanno richiesto sostegno per l'installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici, mentre 67 erano dedicati all'integrazione di batterie di accumulo e 35 riguardavano l'installazione di riflettori a LED.

Un punto di riferimento per la sostenibilità degli eventi

Il fondo per il clima è stato un progetto centrale della Strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) di UEFA EURO 2024, pubblicata a luglio 2023. La strategia si basa su misure e investimenti mirati per contribuire alla realizzazione di un torneo di successo, con l'obiettivo di rendere EURO 2024 un punto di riferimento per la sostenibilità degli eventi sportivi e una forza trainante per lo sviluppo sostenibile in Germania e in Europa.

Il fondo si assume la responsabilità delle inevitabili emissioni generate dall’evento. Per ogni tonnellata di emissioni di CO2 prodotte, 25 euro sono stati donati al fondo per il clima. Secondo le proiezioni pre-torneo, circa 7 milioni di euro saranno messi a disposizione per progetti a tutela del clima.

Del comitato di supervisione del fondo facevano parte Martin Kallen (amministratore delegato di UEFA Events SA), Juliane Seifert (segretaria di stato del Ministero tedesco degli Interni e della Comunità), Heike Ullrich (segretario generale della Federcalcio tedesca), Michele Uva (direttore UEFA per il sociale e la sostenibilità ambientale) e Lindita Xhaferi-Salihu (responsabile per il coinvolgimento delle aziende, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).