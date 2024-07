Paesi Bassi-Inghilterra 1-2: Watkins nel recupero porta gli inglesi in finale

Sarà l'Inghilterra a contendere alla Spagna il titolo continentale a UEFA EURO 2024, domenica a Berlino.

Nella semifinale di Dortmund, la nazionale di Gareth Southgate batte in rimonta i Paesi Bassi grazie a un'altra rete nel recupero e per la seconda edizione consecutiva del torneo arriva in finale: l'eroe della partita è Ollie Watkins, che firma il decisivo 2-1 in pieno recupero dopo che Harry Kane su rigore aveva risposto al vantaggio realizzato da Xavi Simons.

Momenti chiave 7' Il gran tiro da fuori area di Simons batte Pickford per il vantaggio

18' Kane pareggia subito trasformando un calcio di rigore

23' Dumfries salva sulla linea dopo la grande azione di Foden

30' Dumfries con un super colpo di testa scheggia la traversa

32' Il tiro dalla distanza di Foden colpisce la parte esterna del palo

65' Pickford si salva sul tentativo di Van Dijk

90+1' Watkins, entrato dalla panchina, realizza il gol che porta gli inglesi in finale

La partita in breve: i Tre Leoni colpiscono ancora nel recupero

Harry Kane trasforma il rigore con cui i Tre Leoni hanno risposto al vantaggio dei Paesi Bassi UEFA via Getty Images

Gli Oranje partono con grande voglia e dopo sette minuti sono già avanti: Simons sradica il pallone a Declan Rice, arriva quasi al limite dell'area e lascia partire un destro che non dà scampo a Jordan Pickford, trovando l'incrocio dei pali.

La reazione dell'Inghilterra è praticamente immediata. Un tiro dalla distanza di Kane costringe Bart Verbruggen alla parata in tuffo, poi l'arbitro assegna un rigore ai Tre Leoni per un contatto tra Denzel Dumfries e lo stesso capitano della nazionale inglese: dal dischetto Kane non sbaglia, festeggiando il gol numero 66 in nazionale, il 405esimo in carriera.

La partita è veloce e bellissima, con occasioni per entrambe. Kobbie Mainoo "imbuca" alla grande per Phil Foden, che supera il portiere avversario con il destro, ma trova il salvataggio sulla linea di Dumfries. Lo stesso giocatore dell'Inter scheggia la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Simons, mentre ancora Foden colpisce la parte esterna del palo con un sinistro a giro da fuori.

Prima dell'intervallo c'è un altro tiro di Foden, che Verbruggen blocca in tuffo. Nella ripresa Ronald Koeman - che in precedenza aveva già inserito Joey Veerman per Memphis Depay, vittima di problemi fisici - richiama Donyell Malen e mette dentro Wout Weghorst. Southgate risponde richiamando Kieran Trippier per far posto a Luke Shaw.

Paesi Bassi-Inghilterra 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Anche nella ripresa sono i Tulipani ad avere la prima chance, con l'ottimo riflesso di Pickford che nega la gioia del gol a Virgil van Dijk. Il ct inglese si gioca le carte Cole Palmer e Ollie Watkins, che prendono il posto di Kane e Foden. E' la mossa che di fatto decide la partita, perché nel primo dei due minuti di recupero i due nuovi entrati confezionano il gol-vittoria.

Palmer pesca in area Watkins, che si gira e calcia in diagonale riuscendo a battere il portiere avversario. Domenica a Berlino l'Inghilterra proverà a centrare quel titolo che le sfuggì a Wembley nella finale di UEFA EURO 2020 contro l'Italia. Spagna permettendo.

Ollie Watkins, VIVO Player of the Match di Paesi Bassi-Inghilterra UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Ollie Watkins (Inghilterra)

"Per il suo impatto e per la giocata individuale che ha deciso la sfida".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Xavi Simons festeggia il gol del vantaggio dei Paesi Bassi Getty Images

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries (Zirkzee 90'+3'), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons (Brobbey 90'+3'), Reijnders; Malen (Weghorst 46'), Depay (Veerman 35'), Gakpo

England: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka (Konsa 90'+3'), Mainoo (Gallagher 90'+3'), Rice, Trippier (Shaw 46'); Foden (Palmer 80'), Kane (Watkins 81'), Bellingham