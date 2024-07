adidas svela il pallone 'FUSSBALLLIEBE FINALE' per le semifinali e la finale di UEFA EURO 2024

adidas ha presentato il nuovo pallone ufficiale "FUSSBALLLIEBE FINALE", che verrà utilizzato nelle semifinali e nella finale di UEFA EURO 2024 in Germania.

Il pallone presenta un aggiornamento degli elementi visivi iconici della fase a gironi, con le sue forme di ali nere accentuate da bordi vibranti, curve e punti che assumono gli inconfondibili colori della nazione ospitante, la Germania.

La base bianca è sostituita con un'accattivante argento, che rappresenta il trofeo che sognano di conquistare le quattro semifinaliste. Il colore argento della palla è stato appositamente sviluppato e testato con gli atleti per garantire che risalti sul campo e non rifletta la luce sulla superficie.

Il nuovo "FUSSBALLLIEBE FINALE" è anche il primo pallone ufficiale della finale del Campionato Europeo UEFA a disporre della tecnologia Connected Ball, in grado di fornire dati precisi del pallone agli ufficiali di gara in tempo reale. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale, questa tecnologia contribuisce all'implementazione del fuorigioco semi-automatico ed è stata fondamentale per supportare le decisioni degli arbitri durante tutte le partite del torneo.

La tecnologia migliora anche l’esperienza dei tifosi, offrendo loro misurazioni accurate dei dati, tra cui la velocità della palla, la rotazione e la distanza percorsa prima di entrare in rete.

Le innovazioni continuano, con un nucleo innovativo chiamato "CTR-CORE", progettato per migliorare la precisione e la resistenza grazie alla struttura e alla ritenzione dell'aria. Inoltre il rivestimento in poliuretano (PU) "PRECISIONSHELL" con micro e macro texture e una forma a pannelli di 20 pezzi, migliora l'aerodinamica nelle traiettorie più difficili.

adidas ha anche rivelato un nuovo piedistallo per il pallone ufficiale delle partite, realizzato in alluminio anodizzato a forma di prisma triangolare, per le cerimonie pre-partita della semifinale e della finale. Il prisma è composto da 54 triangoli, che rappresentano le 54 federazioni nazionali che hanno preso parte all'attuale edizione del Campionato Europeo UEFA, qualificazioni incluse.

Il pallone ufficiale "FUSSBALLLIEBE FINALE" è disponibile per l'acquisto nei negozi adidas e online qui.