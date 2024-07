Paesi Bassi-Turchia 2-1: rimonta Oranje, è semifinale con l'Inghilterra

Saranno i Paesi Bassi a sfidare l'Inghilterra nella semifinale di UEFA EURO 2024, mercoledì a Dortmund. A Berlino, la nazionale di Ronald Koeman supera in rimonta quella di Vincenzo Montella e si qualifica: il gol di Stefan de Vrij e l'autorete di Mert Müldür vanificano il vantaggio nel primo tempo realizzato da Samet Akaydin.

Momenti chiave 1': Depay sciupa la prima opportunità della partita

29': Abdülkerim Bardakcı calcia alto

35': Samet Akaydin di testa firma il vantaggio su cross di Arda Güler

56': La punizione di Arda Güler colpisce il palo

65': L'intervento di Weghorst sventa l'occasione di Kaan Ayhan

70': De Vrij di testa fa centro sul cross di Depay

76': Il cross di Dumfries è messo nella propria porta da Mert Müldür

85': van de Van riesce a fermare Zeki Çelik

90+2': Verbrugeen salva il risultato su Semih Kılıçsoy

La partita in breve: gli Oranje escono alla distanza

La partita a Berlino si sblocca al 35' ed è la Turchia a colpire. Il calcio d'angolo di Hakan Çalhanoğlu è rimpallato dalla difesa Oranje e termina sui piedi di Arda Güler, che crossa sul secondo palo: l'uscita di Bart Verbruggen è imperfetta, Samet Akaydin anticipa sia Steven Bergwijn sia Denzel Dumfries e di testa firma l'1-0.

Nella ripresa Ronald Koeman inserisce Wout Weghorst al posto di Bergwijn, ma è ancora la nazionale di Vincenzo Montella a rendersi pericolosa: la punizione di Arda Güler, però, colpisce il palo esterno. I turchi insistono, Kenan Yıldız calcia da fuori area ma trova l'opposizione di Verbruggen: poi Weghorst salva i tulipani con un intervento su Kaan Ayhan.

Al 70', comunque, i Paesi Bassi riportano l'incontro in parità. Il cross dalla destra di Memphis Depay trova tutto solo dentro l'area De Vrij, che schiaccia di testa e non lascia scampo al portiere avversario Mert Günok.

Paesi Bassi-Turchia 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Il gol galvanizza i tulipani, che sei minuti dopo trovano il raddoppio e perfezionano la rimonta. Xavi Simons allarga sulla destra per Denzel Dumfries, il suo cross basso sul secondo palo attraversa tutta l'area piccola e trova Gakpo pronto all'appuntamento: l'attaccante 25enne duella con Müldür, l'ultimo tocco è del difensore della Turchia e il pallone termina in rete.

Montella prova a ridisegnare con le sostituzioni la sua nazionale, che in pieno recupero ha una grande occasione per pareggiare e portare la sfida ai supplementari: sul cross di Abdülkerim Bardakcı per Semih Kılıçsoy, però, l'intervento di Verbruggen è super.



I Paesi Bassi ottengono una preziosa vittoria di misura e festeggiano: sono tra le prime quattro d'Europa.

Stefan de Vrij, VIVO Player of the Match UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Stefan de Vrij (Paesi Bassi)

"Solido a livello difensivo, ha il merito di firmare un gol molto importante. Molto propositivo nella ripresa".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (van de Ven 73'); Schouten, Simons (Zirkzee 87'), Reijnders (Veerman 73'); Bergwijn (Weghorst 46'), Depay (Frimpong 87'), Gakpo

Turchia: Mert Günok; Mert Müldür (Zeki Çelik 82'), Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy 89'), Samet Akaydin (Cenk Tosun 82'), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan (Okay Yokuşlu 77'), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu 77'); Arda Güler