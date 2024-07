Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare martedì 2 luglio

Gli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 si concludono martedì. La Romania cerca di scrivere un nuovo capitolo di storia sperando di migliorare il bilancio contro i Paesi Bassi, mente la Turchia prova a cancellare il ricordo dell'ultima pesante sconfitta contro l'Austria.

UEFA.com presenta in anteprima le partite di Monaco e Lipsia.

18:00: Romania - Paesi Bassi (Monaco)



"Questa nuova generazione sta scrivendo la storia", ha detto il portiere Florin Niță dopo l'1-1 contro la Slovacchia che ha riportato la Romania alla fase a eliminazione dopo 24 anni. Tuttavia, le nuove leve di Edward Iordănescu devono affrontare un vecchio problema: vincere contro i Paesi Bassi. La squadra ha vinto solo una partita su 14 contro gli Orange (P3 S10) e ha perso l'unico precedente a EURO nel 2008 (2-0). Tuttavia, il difensore Bogdan Racovițan ha riassunto lo stato d'animo positivo dei suoi commentando: "Loro sono forti, ma dobbiamo credere in noi stessi".

I Paesi Bassi sono arrivati terzi nel Gruppo D dopo una pesante sconfitta per 3-2 contro l'Austria che ha fatto riflettere non poco la squadra. "Forse ci sopravvalutiamo", ha detto il capitano Virgil van Dijk. Ciononostante, dopo aver fatto bene contro Polonia e Francia, gli uomini di Ronald Koeman hanno accolto le critiche e Van Dijk non vuole sapere cosa potrebbe esserci dopo la Romania. "Rimaniamo umili e non guardiamo oltre", ha detto il difensore. "Non diciamo niente sul tabellone, non sottovalutiamo nessuno. Martedì dobbiamo cambiare marcia".

21:00: Austria - Turchia (Lipsia)

L'Austria è arrivata al torneo come potenziale sorpresa e si è confermata tale, vincendo due volte consecutive contro Polonia e Paesi Bassi. Lo spirito della squadra è stato pragmatico ma sempre positivo e Florian Grillitsch ha rivelato che il Ct ha perfino trovato un nuovo modo di allenarsi sui rigori. "Ogni gol in allenamento deve essere confermato trasformando un rigore", ha detto il centrocampista. "Altrimenti non conta".

La gioia della Turchia per aver superato la fase a gironi è stata evidente, perché il gol di Cenk Tosun nel finale contro la Cechia alla terza giornata ha portato la squadra di Vincenzo Montella alla prima fase a eliminazione diretta in otto anni. Tuttavia, Cenk non dimentica l'amichevole contro gli austriaci persa a Vienna a marzo, nella quale Michael Gregoritsch ha segnato una tripletta. "Abbiamo un conto in sospeso con l'Austria: abbiamo perso 6-1", ha detto il 33enne attaccante. "Stavolta non commetteremo gli stessi errori".

