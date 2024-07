Cenk Tosun: il mio gol da record e gli ottavi di finale contro l'Austria

A 33 anni e 19 giorni, Cenk Tosun è diventato il giocatore più anziano della Turchia a segnare a EURO grazie al gol contro la Cechia alla terza giornata.

L'attaccante ha superato il record precedente di Burak Yılmaz, che aveva segnato contro la stessa squadra a EURO 2016 a 30 anni e 342 giorni. Hakan Çalhanoğlu è al terzo posto in questa speciale classifica (30 anni e 139 giorni) dopo la rete contro la Cechia ad Amburgo la scorsa settimana. Come nel caso di Cenk Tosun, è stata la sua prima marcatura alla fase finale del Campionato Europeo.

In questa intervista a EURO2024.com, l'attaccante di origine tedesca parla del suo gol da record e della sfida agli ottavi di finale contro l'Austria.

Cosa ne pensi del tuo gol da record?

Non so se esserne orgoglioso, ma è sempre bello segnare a EURO a 33 anni. Ero con la nazionale a EURO 2016 ma non ho segnato, mentre ho saltato EURO 2020 per infortunio. Nel 2024 ho finalmente segnato il mio primo gol contro la Cechia e sono molto contento. È interessante che contro la Cechia abbiamo segnato tutti e tre: essere al loro fianco nella classifica di tutti i tempi è un grande onore per me, perché li stimo entrambi.

È la prima volta che la Turchia gioca un torneo con una squadra così giovane. Come descriveresti il tuo ruolo dentro e fuori dal campo?

Abbiamo una squadra davvero fantastica, con giovani di talento e giocatori esperti. La combinazione è fantastica. Vogliamo esserci per i giovani, affinché non commettano i nostri errori di inesperienza. Il nostro obiettivo è sostenerli dentro e fuori dal campo. Allo stesso tempo, ho un’opportunità come questa e cerco di essere il più utile possibile alla squadra.

Saltare EURO 2020 ti ha dato una motivazione in più? Dopo il tuo primo gol, che tipo di Cenk Tosun vedremo nel resto del torneo?

Sono sicuro non al 100%, ma al 99%, che sarà il mio ultimo EURO: ecco perché volevo essere in questa squadra insieme ai giovani. Inoltre, era ancora più stimolante perché si giocava nel paese in cui sono nato e cresciuto. Mi sono allenato molto e, come ho detto, sono sempre pronto. Ogni volta che mi viene data la possibilità di giocare sono pronto a dare tutto per questo bellissimo paese.

Vi aspettavate che l'Austria arrivasse prima nel Gruppo D?

È stato un girone molto difficile, ma sappiamo che l'Austria è una buona squadra dalla grande forza fisica. Recentemente abbiamo giocato contro di loro di recente e conosciamo la loro forza.

La Turchia è stata battuta pesantemente dall'Austria in amichevole a marzo. Come sarà affrontarla per la prima volta a EURO?

Il risultato sarà sicuramente opposto, perché abbiamo preparato molto bene la partita. L'amichevole era iniziata bene, ma sul primo gol siamo stati davvero sfortunati. Meglio che accada in amichevole che agli Europei perché qui non avremo la possibilità di correggere la situazione, anche se da marzo in poi ci siamo riusciti. Come abbiamo fatto sempre, abbiamo analizzato l'avversario e ci siamo preparati bene. Saremo in forma davanti ai nostri tifosi.

Nel 2016/17 hai segnato il gol della stagione in UEFA Champions League con il Beşiktaş contro il Benfica. Sogni un gol simile qui?

Sarei molto felice se capitasse di nuovo qualcosa del genere. Le persone che mi fermano per strada ne parlano ancora oggi. Quella notte non sono riuscito a dormire. Ho guardato il gol circa 500 volte sul cellulare, per pura felicità. È stato un momento bellissimo della mia vita, forse uno dei più belli. In un torneo così importante, segnare qualsiasi gol mi renderebbe incredibilmente felice, ma è più importante la qualificazione al prossimo turno. Se dovessi scegliere tra un gol normale all'ultimo minuto e uno in sforbiciata, sceglierei quello normale perché penso alla squadra.