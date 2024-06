Spagna-Georgia 4-1: poker d'autore per la Roja

La Spagna piega in rimonta la Georgia e stacca il pass per i quarti di UEFA EURO 2024, dove se la vedrà con i padroni di casa della Germania venerdì a Stoccarda.

A Colonia un'autorete di Robin Le Normand porta a sorpresa in vantaggio la nazionale guidata da Willy Sagnol, che poi cade sotto i colpi delle Furie Rosse: pareggia nel primo tempo Rodri, nella ripresa le reti di Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo suggellano il trionfo della squadra di Luis de la Fuente. Finisce 4-1 per la Roja, alla quarta vittoria di fila.

I momenti chiave 11': Mamardashvili si salva in tuffo sul colpo di testa di Carvajal

18': L'autorete di Le Normand sblocca il risultato

22': Il tiro di sinistro di Fabián Ruiz è bloccato da Mamardashvili

27': Pedri calcia alto con il mancino

35': Mamardashvili respinge la conclusione di Cucurella

39': Rodri firma il pareggio della Spagna

51': Fabián Ruiz perfeziona la rimonta della Roja

75': Williams realizza il tris delle Furie Rosse La Roja third

83': Dani Olmo chiude il conto con un sinistro all'angolino



La partita in breve: troppa Spagna per la Georgia

Kvaratskhelia esulta dopo il vantaggio a sorpresa della Georgia AFP via Getty Images

Giorgi Mamardashvili, portiere della Georgia, è protagonista in avvio con le sue parate su Pedri e Dani Carvajal. Al 18', a sorpresa, sono gli Jvarosnebi a sbloccare il risultato. Georges Mikautadze allarga alla grande per Otar Kakabadze, sul suo cross teso Le Normand - preoccupato dall'accorrere di Khvicha Kvaratskhelia - anticipa il giocatore avversario ma mette alle spalle del suo portiere Unai Simón.

La squadra di De La Fuente, come prevedibile, reagisce. Mamardashvili fa buona guardia su Marc Cucurella e Williams, dopo un tiro impreciso di Pedri, ma a sei minuti dall'intervallo è costretto a capitolare. Il gol lo firma Rodri, che si sposta la palla sul sinistro e mette il pallone all'angolino dove il portiere avversario non può arrivare.

Nella ripresa, dopo un numero incredibile tentato da Kvaratskhelia - tiro da metà campo che per poco non sorprende Unai Simón - la Spagna preme il piede sull'acceleratore. Dopo una punizione insidiosa di Lamine Yamal, è Fabián Ruiz a perfezionare la rimonta: sul cross ancora della giovane stella delle Furie Rosse, sbuca il centrocampista che di testa non sbaglia.

Dopo le chance per Álvaro Morata e lo scatenato Yamal, arriva il tris di Williams, che salta secco Giorgi Gvelesiani e mette il pallone sotto la traversa con un gran tiro. La squadra di De La Fuente non è sazia, perché Dani Olmo riceve il pallone da Mikel Oyarzabal e mette nel sacco ancora di sinistro.

Finisce 4-1 per la Spagna, che ora sarà protagonista di una super sfida con la Germania.

Spagna-Georgia 4-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Rodri (Spagna)

Player of the Match di Spagna-Georgia: Rodri

Il giocatore-chiave per la Spagna. Un vero leader anche senza palla, capace di dirigere e organizzare la squadra. Fondamentale in fase di possesso, ha anche segnato un gol.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal (Navas 81'), Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo 66'); Pedri (Olmo 52'), Rodri, Fabián Ruiz (Merino 81'); Yamal, Morata (Oyarzabal 66'), Williams

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (Kvekveskiri 78'), Kashia, Dvali, Lochoshvili (Tsitaishvili 63'); Chakvetadze (Davitashvili 63'), Kiteishvili (Altunashvili 41'), Kochorashvili; Mikautadze (Zivzivadze 78'), Kvaratskhelia