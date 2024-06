Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts): Tre Leoni, rimonta thrilling

L'Inghilterra spezza sul più bello il sogno della Slovacchia e conquista con un'incredibile rimonta i quarti di UEFA EURO 2024.

A Gelsenkirchen, negli ottavi, la nazionale di Francesco Calzona segna per prima con Ivan Schranz e assapora a lungo il gusto di una storica qualificazione, ma la squadra di Gareth Southgate - grazie a una rovesciata al 95' di Jude Bellingham - porta ai supplementari la sfida, decisa poi da un colpo di testa di Harry Kane. Sabato a Düsseldorf i Tre Leoni se la vedranno con la Svizzera.

I momenti chiave 4': Strelec non trova lo specchio della porta dell'Inghilterra

12': La conclusione di Haraslín fermata in scivolata da Guéhi

25': Schranz fa centro sul grande assist di Strelec

55': Strelec ci prova quasi da centrocampo ma manda a lato

78': Kane manda a lato di testa sugli sviluppi della punizione battuta da Foden

81': Rice colpisce il palo con un gran destro dal limite

90'+5': Bellingham pareggia con una fantastica conclusione in acrobazia

91': Kane, di testa, perfeziona la rimonta al primo minuto dei supplementari

105': Pekarík manda alto da distanza ravvicinata

La partita in breve: il veleno inglese è nella coda

La rovesciata di Bellingham che ha portato la sfida ai supplementari Getty Images

Southgate cambia un uomo rispetto alla formazione reduce dal pareggio con la Slovenia, inserendo il 19enne Kobbie Mainoo al posto di Conor Gallagher; Calzona, invece, conferma in blocco gli undici proposti contro la Romania. E' della Slovacchia l'approccio migliore, con un tiro-cross in apertura di Dávid Hancko che in apertura mette i brividi alla retroguardia dell'Inghilterra.

I Tre Leoni ci provano con un cross di Kieran Trippier per Harry Kane, anticipato proprio al momento di colpire di testa, e con un destro di Mainoo che però non trova lo specchio della porta difesa da Martin Dúbravka. Così, al 25', la nazionale slovacca passa. David Strelec potregge con bravura il pallone al limite e premia l'inserimento di Schranz, che resiste al ritorno di Marc Guéhi e con un preciso esterno destro batte Jordan Pickford.

Per il 30enne attaccante è il terzo gol in questo Europeo, l'Inghilterra è costretta a inseguire e accusa il colpo. Tanto che nella ripresa, su una leggerezza difensiva, Strelec può calciare da centrocampo con Pickford fuori dalla sua porta: il giocatore dello Slovan Bratislava, però, manda a lato anche se non di molto.

L'ingresso in campo di Cole Palmer deciso da Southgate - che abbassa sulla linea dei difensori Bukayo Saka - dà nuovo slancio alla manovra della nazionale inglese. Harry Kane, sugli sviluppi di una punizione battuta da Phil Foden, elude la marcatura di Milan Škriniar ma di testa manda a lato. E quando Dúbravka è battuto, come all'81' sul tiro dal limite di Declan Rice, c'è il palo a salvarlo.

Southgate si gioca la carta Ivan Toney, che prende il posto di Foden, ma deve affidarsi a Bellingham, che al quinto dei sei minuti di recupero concessi si inventa un'incredibile rovesciata sugli sviluppi del fallo laterale battuto da Kyle Walker e lascia di sasso Dúbravka, portando ai supplementari la sfida.

La Slovacchia accusa il colpo e in apertura di extra-time Kane trova il gol di testa sotto misura dopo l'assist di Toney, bravo a tenere vivo un tiro sbagliato del subentrato Eberechi Eze. E' il gol che decide la sfida, malgrado una grande chance non sfruttata da Peter Pekarík. I vice campioni inglesi restano in corsa nel torneo, sabato nei quarti sfideranno la Svizzera.

Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Jude Bellingham (Inghilterra)

Jude Bellingham dell'Inghilterra con il premio VIVO Player of the Match UEFA via Getty Images

Per il suo contributo complessivo e per il gol che ha permesso all'Inghilterra di restare nel torneo. Una forte leadership per far sì che la sua squadra continuasse a crederci.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer 66'); Mainoo (Eze 84'), Rice; Saka, Bellingham (Konsa 106'), Foden (Toney 90'+4'); Kane (Gallagher 106')

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík (Tupta 109'), Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka (Bero 81'), Lobotka, Duda (Bénes 81'); Schranz (Gyömbér 90'+3'), Strelec (Boženík 61'), Haraslín (Suslov 61')