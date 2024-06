Germania-Danimarca 2-0: tedeschi avanti

La Germania batte la Danimarca e prosegue la sua avventura a UEFA EURO 2024. A Dortmund, i tedeschi superano 2-0 la nazionale di Kasper Hjulmand, grazie al rigore trasformato da Kai Havertz e al gol, sempre nella ripresa, di Jamal Musiala. La squadra di Julian Nagelsmann ora attende nei quarti, venerdì a Stoccarda, la vincente di Spagna-Georgia.

I momenti chiave 7' Super parata di Schmeichel sul gran tiro di Kimmich

8' Il portiere danese si salva sul colpo di testa di Schlotterbeck

10' Anche Havertz va vicino al gol del vantaggio

37' Schemichel ancora bravo sul colpo di testa di Havertz

45' Neuer ferma Højlund con una grande parata

53' Havertz trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mano

59' Havertz potrebbe fare doppietta ma il suo tocco sotto finisce a lato

66' Neuer risponde con bravura al sinistro di Højlund

68' Musiala, con freddezza, firma il terzo centro del suo EURO

La partita in breve: padroni di casa qualificati

Jamial Musiala festeggia il gol del raddoppio dei tedeschi AFP via Getty Images

L'inizio della Germania è veemente, la squadra di Nagelsmann va tre volte alla conclusione nello spazio di pochi minuti ma deve fare i conti con la prontezza di Kasper Schmeichel, che respinge le conclusioni in successione di Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck e Havertz, oltre a neutralizzare un tentativo di Robert Andrich. Con il passare dei minuti, però, i De Rød-Hvide prendono le misure agli avversari.

Prima dell'intervallo, infatti, si fa notare due volte Rasmus Højlund, che prima calcia sull'esterno della rete dopo aver soffiato il pallone a Schlotterbeck, poi trova l'opposizione in uscita di Manuel Neuer dopo l'assist in transizione di Thomas Delaney. Nella ripresa, dopo sette minuti, i tedeschi passano, grazie a un calcio di rigore: dal dischetto trasforma con freddezza Havertz, che festeggia il 18esimo gol in nazionale.

E' il gol che apre la partita e "libera" la Germania, anche se Neuer deve ancora rispondere al sinistro di Højlund. Dopo una chance fallita con un tocco sotto ancora da Havertz, Schlotterbeck con un lancio dalle retrovie sorprende la difesa danese: Musiala ringrazia e con un preciso piatto destro mette alle spalle di Schmeichel, festeggiando il terzo gol del suo Europeo.

Il portiere danese si salva sul subentrato Florian Wirtz e poi di piede su Havertz, ma non può evitare l'eliminazione della sua Danimarca. Ai quarti ci va la Germania di Nagelsmann, da oggi l'allenatore più giovane a guidare una nazionale in una gara a eliminazione diretta di EURO.

Germania-Danimarca 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Antonio Rüdiger (Germania)

AFP via Getty Images

È stato molto solido, vincendo parecchi duelli per tutta la partita. È stato particolarmente forte nel gioco aereo e preciso con la palla.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (Henrichs 80'); Andrich (Emre Can 64'), Kroos; Sané (Anton 88'), Gündoğan (Füllkrug 64'), Musiala (Wirtz 81'); Havertz

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen (Bruun Larsen 81'); Bah (Kristiansen 82'), Delaney (Nørgaard 69'), Højbjerg, Mæhle; Skov Olsen (Poulsen 69'), Højlund (Wind 81), Eriksen (Damsgaard 81')