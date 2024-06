Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa vedere domenica 30 giugno

Gli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 proseguono con la Slovacchia che punta all'impresa contro l'Inghilterra, e con la Spagna che vuole proseguire la striscia di vittorie a EURO contro una Georgia reduce dalla vittoria sul Portogallo alla terza giornata.

Ecco un'anteprima delle partite di Gelsenkirchen e Colonia.

L'Inghilterra si presenta agli ottavi dopo aver vinto il Gruppo C, sebbene senza impressionare. "Sappiamo che le prestazioni non sono state all'altezza e siamo consapevoli che possiamo fare meglio", ha ammesso il difensore inglese Kieran Trippier dopo il pari a reti bianche contro la Slovenia alla terza giornata.



Tuttavia, la squadra di Gareth Southgate è rimasta imbattuta in questa fase finale subendo un solo gol. "Abbiamo difeso molto bene e questo ci dà una base su cui costruire", ha spiegato l'allenatore, che ha portato la sua squadra almeno ai quarti di finale in ognuno degli ultimi tre tornei principali.



I vice campioni di EURO 2020 sono indubbiamente i favoriti al passaggio del turno ma la Slovacchia si presenta a questo appuntamento sicura dei propri mezzi e desiderosa di ribaltare le gerarchie del calcio europeo.



"Abbiamo un altro obiettivo davanti a noi: vogliamo rimanere in Germania il più a lungo possibile", ha detto l'allenatore Francesco Calzona dopo che la Slovacchia ha confermato il passaggio del turno con un 1-1 contro la Romania. Dopo aver battuto il Belgio alla prima giornata e segnato nelle altre due gare, questa nazionale non può di certo essere sottovalutata.



Statistica: l'unico precedente in una fase finale EURO tra Inghilterra e Slovacchia è stato uno 0-0 nella fase a gironi del 2016.

La Spagna ha mandato un chiaro segnale alle rivali per la conquista del titolo vincendo tutte e tre le partite della fase a gironi senza subire nemmeno un gol e rimanendo così l'unica squadra a presentarsi agli ottavi con tre vittorie su tre. "Il modo in cui lo abbiamo fatto, vincendo tutte e tre le partite con tre clean sheet, e il modo in cui abbiamo giocato, dimostra l'enorme potenziale della squadra", ha detto il portiere David Raya.

L'allenatore Luis de la Fuente ha apportato dieci modifiche alla sua squadra alla terza giornata, ma con tutti i giocatori in forma e disponibili, può ruotare la sua formazione ancora una volta. "Abbiamo sofferto ma abbiamo dimostrato di avere la forza di resistere contro un grande avversario", ha detto il 63enne dopo la vittoria per 1-0 contro l'Albania, un incontro che potrebbe servire come preparazione in vista della sfida contro una Georgia senza paura reverenziale.

La squadra di Willy Sagnol si presenta all'appuntamento carica di fiducia dopo la sorprendente vittoria per 2-0 contro il Portogallo che è valsa la qualificazione dal Gruppo F come una delle migliori terze.

L'attaccante della Georgia, Georges Mikautadze, è attualmente il miglior marcatore di EURO 2024 con tre gol (uno a partita), ma la Spagna dovrà tenere d'occhio anche il compagno d'attacco Khvicha Kvaratskhelia, autore di una grande partita alla terza giornata. "Spagna e Portogallo sono tra le squadre migliori, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque", ha detto l'esterno del Napoli.

Statistica: la Spagna ha vinto sei dei sette precedenti tra queste due squadre. Tutte e sei le vittorie sono arrivate in gare ufficiali, comprese due nelle qualificazioni a EURO 2024 (7-1 trasferta, 3-1 casa).

Domani

18:00: Francia - Belgio (Düsseldorf)

21:00: Portogallo - Slovenia (Francoforte)

