Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa vedere lunedì 1 luglio

Il Belgio punta a battere la Francia in una partita ufficiale per la prima volta dopo quasi 43 anni, mentre il Portogallo spera di evitare passi falsi contro la Slovenia negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.



La nostra presentazione delle partite di Düsseldorf e Francoforte.

La tua squadra di Fantasy Football è pronta?

"Abbiamo fatto quello che dovevamo fare", è stato il commento dell'allenatore della Francia Didier Deschamps dopo che Les Bleus hanno conquistato il primo posto nel Gruppo D, nonostante non siano riusciti a dare il meglio di sé in una vittoria di misura contro l'Austria e nei due pareggi contro Paesi Bassi e Polonia. Tuttavia, ha perso contro la Svizzera negli ottavi di finale di EURO 2020 e non si cederà sicuramente all'autocompiacimento a Düsseldorf per evitare un destino simile.

Guarda grandi gol della Francia a EURO

È dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA del settembre 1981 che il Belgio non batte la Francia in una gara ufficiale e la squadra di Domenico Tedesco ha un compito difficile per invertire questo trend.



Il centrocampista Kevin De Bruyne, che ha impressionato finora in Germania, ha lanciato un appello ai suoi compagni di squadra: "Probabilmente saremo gli sfavoriti contro la Francia, ma se si vuole vincere EURO bisogna battere tutti".



Statistica chiave: la Francia ha vinto 3-2 nell'ultimo precedente tra queste due nazionali nel 2021, con Theo Hernández che ha segnato nel finale il gol-vittoria nelle semifinali di UEFA Nations League.

Gioca a Predictor EURO 2024

Il Portogallo cercherà di risollevarsi dopo la sconfitta a sorpresa contro la Georgia nell'ultima partita del Gruppo F. Avendo già vinto il girone, tuttavia, il tecnico Roberto Martínez ha avuto il privilegio di poter far riposare alcuni dei suoi giocatori chiave, che saranno senza dubbio freschi e pronti a partire contro la Slovenia. "Perdere [contro la Georgia] preparerà meglio la nostra squadra dal punto di vista mentale", ha detto Martínez. Sarà interessante vedere come risponderà la Seleção.

Grandi gol a EURO del Portogallo

La Slovenia è passata agli ottavi di finale di EURO per la prima volta dopo tre combattuti pareggi nel Gruppo C, con il centrocampista Adam Gnezda Čerin che ha descritto la sensazione come "indimenticabile" dopo che lui e i suoi compagni di squadra hanno "fatto la storia".

La Reprezentanca, comunque, non è agli ottavi solo per fare numero. Ha perso solo due delle ultime 17 partite ufficiale (8 vittorie e 7 pareggi nelle altre) e ha subito solo due gol nella fase a gironi, il che significa che i suoi difensori si sentiranno motivati e fiduciosi prima di affrontare Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e Bruno Fernandes, tra gli altri..

Statistica chiave: le reti di Čerin e Timi Elšnik hanno fruttato alla Slovenia una vittoria 2-0 in amichevole nel primo scontro diretto tra le due nazionali.

Domani

18:00: Romania - Paesi Bassi (Monaco di Baviera)

21:00: Austria - Turchia (Lipsia)

Scarica l'app di EURO 2024 app!