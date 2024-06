Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare sabato 29 giugno

Agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024, la Svizzera affronta l'Italia e cerca l'ennesima sorpresa, mentre la Germania ospita la Danimarca sperando di poter continuare a far festa.

UEFA.com presenta in anteprima le partite a Berlino e Dortmund.

La tua squadra Fantasy Football è pronta?

"Dopo questa partita, spero che tutti abbiano un po' più di rispetto per la Svizzera", ha detto il capitano Granit Xhaka dopo l'1-1 contro la Germania. L'undici allenato da Murat Yakin è stato molto ispirato finora e Xhaka (vincitore di due titoli con il Leverkusen) ha contribuito a galvanizzare una squadra che sembra essere più della somma delle parti.

Non che Xhaka sia l'unico vincitore tra le fila svizzere, come ha subito ricordato il centrocampista Fabian Rieder a EURO2024.com: "Abbiamo Yann [Sommer], che ha appena vinto il campionato con l'Inter, e Manuel [Akanji], che ha vinto la Premier con il Manchester City, quindi non dobbiamo certo tirarci indietro [contro l'Italia]".

Guarda grandi gol della Svizzera a EURO

Considerate le difficoltà che ha avuto a superare il girone (secondo posto solo grazie a un gol in extremis contro la Croazia), l'Italia di Luciano Spalletti potrebbe essere la squadra più in soggezione a Berlino. Gli Azzurri hanno battuto la Svizzera 3-0 nel trionfale cammino di EURO 2020, ma la situazione attuale è meno rosea del previsto.

Tuttavia, Stephan El Shaarawy ritiene che lo status di favorita dell'Italia sia pienamente giustificato. "Nessuna squadra è contenta di giocare contro di noi, perché abbiamo una storia calcistica", ha detto. "Siamo campioni in carica e non è mai facile affrontarci".

Statistica: escludendo la vittoria per 3-0 dell'Italia a EURO 2020, le ultime cinque partite tra le due squadre si sono concluse in parità.

Gioca a Predictor EURO 2024

L'1-1 contro la Svizzera alla terza giornata ha forse raffreddato un po' l'ottimismo dei padroni di casa dopo un inizio brillante, ma il modo in cui gli uomini di Julian Nagelsmann hanno lottato per il punto – con gol di Nicklas Füllkrug nel finale – ha mostrato un lato diverso del loro carattere.

Il direttore sportivo della nazionale, Rudi Völler, sa che la Germania avrà una dura prova a Dortmund e ha definito la Danimarca "fisicamente forte e possente nel gioco aereo". L'ex attaccante è stato testimone della sfida più famosa di tutte tra Germania e Danimarca, la finale di EURO '92 che ha dovuto abbandonare per una frattura al braccio. Della Danimarca di oggi ha detto: "È difficile creare occasioni contro di loro, ma anche loro a volte fanno fatica".

La squadra di Kasper Hjulmand ha pareggiato tutte e tre le partite della fase a gironi, a dimostrazione della sua resilienza ma anche (come ha suggerito Völler) delle difficoltà a concretizzare. Tuttavia, il difensore Joakim Mæhle sa che lui e i suoi compagni possono salire in cattedra nelle occasioni così importanti.

"La Germania è una buona squadra, la conosciamo", ha detto. "Loro giocano in casa, ma per vincere un torneo bisogna battere tutti. Che li affrontiamo adesso, in semifinale o ai quarti, non ha importanza. Dobbiamo batterli".

Statistica: tre delle quattro partite più recenti tra le squadre sono finite in parità, aumentando la possibilità che a Dortmund si possa finire ai rigori.

Domani

18:00: Inghilterra - Slovacchia (Gelsenkirchen)

21:00: Spagna - Georgia (Colonia)

Scarica l'app di EURO 2024!