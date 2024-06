Georgia-Portogallo 2-0: la squadra di Sagnol fa la storia

A Gelsenkirchen, nella terza giornata del Gruppo F DI UEFA EURO 2024, la Georgia supera 2-0 il Portogallo, già certo del primo posto, e conquista una storica qualificazione agli ottavi di finale. Ora sfiderà la Spagna, mentre Cristiano Ronaldo e compagni se la vedranno con la Slovenia.

I momenti chiave 2': Kvaratskhelia segna sull'assist di Mikautadze

17': Il bolide su punizione di Ronaldo è respinto in tuffo di Mamardashvili

28': Conceição con il mancino calcia sull'esterno della rete

47': Un tiro deviato di Ronaldo finisce di poco alto sopra la traversa

50': Kvaratskhelia impatta male il pallone e sciupa una buona chance

57': Mikautadze trasforma un calcio di rigore concesso per il fallo su Lochoshvili

La partita in breve: Kvara sblocca subito

La Georgia festeggia a Gelsenkirchen AFP via Getty Images

Il risultato cambia subito: alla Georgia, infatti, bastano meno di due minuti per sbloccare la partita. Tutto nasce da un grave errore del Portogallo in fase di impostazione: António Silva regala la sfera a Georges Mikautadze, che serve Khvicha Kvaratskhelia, al resto pensa il numero 7, glaciale davanti a Diogo Costa.

Il primo squillo dei Lusitani arriva su una punizione di Ronaldo: il tiro è potentissimo ma centrale, Giorgi Mamardashvili è attento e respinge in angolo. La formazione di Roberto Martínez cresce con il trascorrere dei minuti, aumentando la propria pericolosità in zona offensiva. Arrivano alcune discrete occasioni, non il gol: all’intervallo è 1-0 Georgia.

La ripresa si apre con due grandissime chance per i numeri 7, ma sia Ronaldo che Kvaratskhelia graziano gli avversari. Al 57’ la squadra allenata da Willy Sagnol ringrazia ancora António Silva, che, dopo l’errore del primo tempo, provoca anche il rigore del 2-0, rigore trasformato perfettamente da Mikautadze.

Il punteggio non cambia più, la Giorgia può festeggiare: il terzo posto vale gli ottavi di finale.

Georgia-Portogallo 2-0: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Player of The Match di Georgia - Portogallo: Khvicha Kvaratskhelia

Ha segnato un gol fantastico, ha coperto bene gli spazi, ha controllato al meglio il pallone e ha difeso con efficacia quando necessario.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Georgia: Mamardashvili; Gvelesiani (Kvirkvelia 76'), Kashia, Lochoshvili (Tsitaishvili 63'); Kakabadze, Chakvetadze (Mekvabishvili 81'), Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Kvaratskhelia (Davitashvili 81'), Mikautadze

Portogallo: Diogo Costa; Dalot, Danilo, António Silva (Nélson Semedo 66'), Gonçalo Inácio; Pedro Neto (Diogo Jota 75'), João Palhinha (Rúben Neves 46'), João Neves (Matheus Nunes 75'); João Félix, Ronaldo (Gonçalo Ramos 66'), Francisco Conceição