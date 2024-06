Slovacchia-Romania 1-1: ottavi per due

Slovacchia e Romania chiudono il Gruppo E di UEFA EURO 2024 con un pareggio che accontenta entrambe: l’1-1 finale, infatti, porta in dote gli ottavi sia per la Romania, che si prende il primo posto, che per la Slovacchia, che avanza tra le migliori terze.

I momenti chiave 10': Dúbravka si salva su Rațiu

22': La punizione battuta da Duda termina larga

24': Duda firma il vantaggio con un super colpo di testa

37': R.Marin pareggia su rigore

52': La conclusione di Haraslín trova la risposta di Niță

61': Anche Dúbravka è reattivo su R.Marin

64': Niță provvidenziale su Strelec

La partita in breve: a Francoforte finisce pari

Ondrej Duda porta in vantaggio la Slovacchia Getty Images

Buona partenza della Slovacchia, ma è la Romania a creare i primi, veri pericoli. Merito di un ottimo inserimento di Andrei Rațiu, che penetra in area e prova il destro a giro sul secondo palo: la respinta in tuffo di Martin Dúbravka concede un’ottima chance a Ianis Hagi, che, però, non inquadra lo specchio.

La Slovacchia non si scompone, anzi. È proprio la formazione di Francesco Calzona, infatti, a sbloccare il match al 24’: cross di Juraj Kucka e perfetto colpo di testa di Ondrej Duda, colpevolmente perso dalla difesa avversaria.

Al 37’, su un calcio di rigore concesso per un fallo di Dávid Hancko su Hagi, arriva il pareggio di Răzvan Marin. La partita resta estremamente equilibrata: all’intervallo è 1-1.

Da un’iniziativa di Lukáš Haraslín sulla sinistra nasce il primo brivido della ripresa, ma equilibrio resta la parola chiave anche nella seconda frazione. La Romania si rende pericolosa con una conclusione di Răzvan Marin respinta da Dúbravka, poi, nella stessa azione, arriva un grande destro di Denis Drăguş, con il pallone alto di poco. La Slovacchia risponde prima con David Strelec, fermato da un ottimo riflesso con il piede di Florin Niță, poi con Haraslín, che va a centimetri dal gol.

Il finale non regala grandi sussulti, ma fa esultare sia la Romania che la Slovacchia: i quattro punti conquistati nel girone bastano a entrambe per volare agli ottavi di UEFA EURO 2024.

Slovacchia-Romania 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match:Stanislav Lobotka (Slovacchia)

Ha controllato il gioco, cercando sempre la palla, anche quando era sotto pressione ha trovato spazio o creato spazio per gli altri. Buoni i passaggi in profondità.

Commissione osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík (Gyömbér 92), Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (Bero 92); Schranz (Ďuriš 76), Strelec (Boženík 71), Haraslín (Suslov 71)

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; R Marin (Rus 85), M Marin, Stanciu; Coman (Sorescu 58), Draguş (Puscas 66), Hagi (Man 66)