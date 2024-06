Ucraina - Belgio 0-0: ai Diavoli Rossi basta il pari per qualificarsi

Dopo il pareggio per 0-0 di Stoccarda, il Belgio si qualifica per gli ottavi di finale mentre l'Ucraina viene eliminata dal torneo.

Momenti chiave 7': Lukaku svirgola la palla e calcia sul portiere in uscita

33': La punizione di De Bruyne termina a lato

65': Trubin salva ancora su Lukaku

73': Carrasco ci prova con un destro potente

79': Dovbyk colpisce l'esterno della rete

90+1': Casteels blocca il tiro di Sudakov

La partita in breve

Il tentativo di Artem Dovbyk Getty Images

Inizio nervoso per entrambe le squadre, considerando anche la situazione del Gruppo E che vede tutte e quattro le contendenti a quota tre punti al fischio d'inizio.

Al 7' Kevin De Bruyne confeziona la prima vera occasione della partita: il capitano del Belgio si fa largo sulla trequarti e verticalizza splendidamente per Romelu Lukaku, che calcia malamente sul portiere in uscita.

Al 33' De Bruyne ci prova direttamente su una punizione dalla distanza, ma la palla esce di poco.

Nella ripresa prosegue il predominio nel possesso palla dei Red Devils, che ci riprovano al 65', ma Trubin si fa trovare pronto sulla conclusione di Lukaku.

Altra occasione per i belgi al 73': Mangala fa filtrare la sfera al limite per Carrasco, che scambia con Lukaku e traccia un potente destro verso la porta di Trubin, reattivo nel respingere.

Al 79' è l'Ucraina a rendersi pericolosa, con Artem Dovbyk che riceve in area e si allarga fronteggiando Vertonghen, poi calcia col destro e colpisce l'esterno della rete.

L'Ucraina non si arrende e al 91' Malinovskyi pesca tra le linee Sudakov, che avanza palla al piede, entra in area di rigore e calcia rasoterra col destro, ma Casteels riesce a bloccare.

Con il pareggio per 1-1 tra Slovacchia e Romania nell'altra partita del Gruppo E, tutte le squadre chiudono il girone a quattro punti. Il Belgio è secondo dietro alla Romania, che ha segnato un gol in più, mentre l'Ucraina è quarta in virtù della peggiore differenza reti.

Ucraina - Belgio 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Kevin De Bruyne UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Kevin de Bruyne (Belgio)

Commento a seguire

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Ucraina: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko (Zinchenko 58'); Shaparenko (Vanat 70'), Brazhko (Stepanenko 70'), Sudakov; Yaremchuk (Malinovskyi 70'), Dovbyk

Belgio: Casteels; Vertonghen, Faes, Theate, Castagne; De Bruyne, Onana, Tielemans (Mangala 62'); Doku (Bakayoko 77'), Lukaku (Openda 90'), Trossard (Carrasco 62')

Romelu Lukaku in azione Getty Images