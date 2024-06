Danimarca - Serbia 0-0: danesi agli ottavi

Danimarca e Serbia pareggiano 0-0 nella sfida del Gruppo C di UEFA EURO 2024, con i danesi che strappano il pass per gli ottavi e i serbi che chiudono quarti.

Momenti chiave 21': Rajković risponde a Eriksen

32': Højlund ci prova

65': Vestergaard di testa sfiora il gol

81': Mitrović calcia fuori di poco

La partita in breve

Andreas Christensen e Lazar Samardzić Getty Images

La prima occasione della gara è per Christian Eriksen, ma Predrag Rajković para bene. Per il resto, nel primo tempo succede poco, con la grande attenzione delle due difese a farla da padrone.

Nel secondo tempo ci provano prima Andreas Skov Olsen e poi Luka Jović, entrambi subentrati, ma il loro tiri vengono parati. La ripresa è più aperta, con la Serbia che cerca il gol-qualificazione.

Jannik Vestergaard ha l'occasione giusta di testa per la Danimarca, ma colpisce debolmente. Nel finale Dragan Stojković inserisce anche Dušan Vlahović per provarci con le tre punte. L'occasione migliore capita a Aleksandar Mitrović, che calcia a lato.

Danimarca - Serbia: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Christian Eriksen (Danimarca)

Player of The Match: Danimarca-Serbia: Christian Eriksen

"In una partita tirata si è messo in luce lui, l'unico giocatore in grado di trovare spazi per ricevere tra le linee e fare passaggi pericolosi. Una minaccia negli ultimi metri con i suoi tiri e passaggi chiave."

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand (Delaney 77), Eriksen (Poulsen 88), Højbjerg, Bah (V. Kristiansen 77); Højlund (Dolberg 59), Wind (Skov Olsen 46)

Serbia: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Ilić (Vlahović 67), Gudelj (Jović 46); Mijailović (Mladenović 73), Samardžić (Tadić 46), Lukić (S. Milinković-Savić 87), Živković; Mitrović